Бомбардиры ЧМ-2026. Месси возглавляет гонку, Мбаппе и Холанд дышат в спину
Лионель за два стартовых тура мундиаля забил 5 голов, Килиан и Эрлинг – по 2
Легендарный Лионель Месси забил все 5 голов сборной Аргентины в первых двух турах чемпионата мира 2026 и возглавляет гонку бомбардиров турнира.
Лионель оформил хет-трик в ворота Алжира (3:0) и положил дубль в матче против Австрии (2:0). Всего у Месси теперь 18 голов за карьеру на ЧМ – он является лучшим бомбардиром мундиалей в истории.
Второе и третье места делят Килиан Мбаппе (Франция) и Эрлинг Холанд (Норвегия), которые забили по 4 мяча за два поединка. Мбаппе и Холанд сделали дубли в ворота Сенегала и Ирака.
По три мяча на ЧМ-2026 имеют два игрока – Дениз Ундав (Германия) и Джонатан Дэвид (Канада). По два гола сразу у 20 футболистов, в том числе и легендарного Криштиану Роналду (Португалия).
Встречи третьего тура чемпионата мира 2026 состоятся с 24 по 28 июня.
Лучшие бомбардиры ЧМ-2026 по итогам двух туров:
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
С 18 голами лидирует Лионель Месси, которого продолжает преследовать Килиан Мбаппе (16)
«Лехию» покинули Сарнавский, Дячук и Царенко