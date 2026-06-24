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Чемпионат мира
24 июня 2026, 08:40 |
762
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Бомбардиры ЧМ-2026. Месси возглавляет гонку, Мбаппе и Холанд дышат в спину

Лионель за два стартовых тура мундиаля забил 5 голов, Килиан и Эрлинг – по 2

24 июня 2026, 08:40 |
762
3 Comments
Бомбардиры ЧМ-2026. Месси возглавляет гонку, Мбаппе и Холанд дышат в спину
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Легендарный Лионель Месси забил все 5 голов сборной Аргентины в первых двух турах чемпионата мира 2026 и возглавляет гонку бомбардиров турнира.

Лионель оформил хет-трик в ворота Алжира (3:0) и положил дубль в матче против Австрии (2:0). Всего у Месси теперь 18 голов за карьеру на ЧМ – он является лучшим бомбардиром мундиалей в истории.

Второе и третье места делят Килиан Мбаппе (Франция) и Эрлинг Холанд (Норвегия), которые забили по 4 мяча за два поединка. Мбаппе и Холанд сделали дубли в ворота Сенегала и Ирака.

По три мяча на ЧМ-2026 имеют два игрока – Дениз Ундав (Германия) и Джонатан Дэвид (Канада). По два гола сразу у 20 футболистов, в том числе и легендарного Криштиану Роналду (Португалия).

Встречи третьего тура чемпионата мира 2026 состоятся с 24 по 28 июня.

Лучшие бомбардиры ЧМ-2026 по итогам двух туров:

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Лионель Месси Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Криштиану Роналду Дениз Ундав Джонатан Дэвид лучший бомбардир ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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якась дивна табличка - ті у кого 2 голи і дин з них пенальті - вище за тих у кого просто 2 голи ..... ШІ робив цю новину ?
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