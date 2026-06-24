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  4. Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира. Роналду ворвался в топ-10
Чемпионат мира
24 июня 2026, 06:35 |
1489
4

Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира. Роналду ворвался в топ-10

С 18 голами лидирует Лионель Месси, которого продолжает преследовать Килиан Мбаппе (16)

24 июня 2026, 06:35 |
1489
4 Comments
Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира. Роналду ворвался в топ-10
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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Легендарный португальский форвард Криштиану Роналду благодаря дублю в ворота сборной Узбекистана (5:0) в матче 2-го тура группы K чемпионата мира 2026 вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории мундиалей.

Роналду забил 9-й и 10-й голы, став лучшим голеодором в истории португальской национальной команды, опередив Эйсебио (9).

Криштиану в историческом реестре бомбардиров сравнялся сразу с семью футболистами, у которых также по 10 мячей на ЧМ – Хельмутом Раном, Гари Линекером, Габриэлем Батистутой, Теофило Кубильясом, Томасом Мюллером, Гжегожем Лято и Гарри Кейном.

Лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира является аргентинец Лионель Месси, у которого уже 5 голов на ЧМ-2026 и 18 мячей за карьеру на мундиалей. В спину Лео дышит форвард сборной Франции Килиан Мбаппе с 16 голами. 16 мячей также имеет Мирослав Клозе (Германия), который завершил карьеру в 2016 году.

В топ-5 лучших голеадоров ЧМ также входят Роналдо (Бразилия, 15) и Герд Мюллер (Германия, 14).

Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира:

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Криштиану Роналду Килиан Мбаппе Лионель Месси ЧМ-2026 по футболу статистические расклады лучший бомбардир Роналдо Герд Мюллер Мирослав Клозе
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Це вже якась шляпа а не чемпіонат світу, тепер  теоретично на груповому етапі можна увійти до кращих бомбардирів історії... 
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Якщо порівняти, як і кому забивали Мюллер і Роналдо з нинішнім рівнем опонентів, то їх рекорди можна сміло множити на 2, а то і на 3.
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0
Врахрвуючи що допустили футбольних карликів то рекорди буде легше оформити
Збільшилась кількість матчів і, особливо, матчів зі слабкими командами
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0
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