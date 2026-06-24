Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира. Роналду ворвался в топ-10

Легендарный португальский форвард Криштиану Роналду благодаря дублю в ворота сборной Узбекистана (5:0) в матче 2-го тура группы K чемпионата мира 2026 вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории мундиалей.

Роналду забил 9-й и 10-й голы, став лучшим голеодором в истории португальской национальной команды, опередив Эйсебио (9).

Криштиану в историческом реестре бомбардиров сравнялся сразу с семью футболистами, у которых также по 10 мячей на ЧМ – Хельмутом Раном, Гари Линекером, Габриэлем Батистутой, Теофило Кубильясом, Томасом Мюллером, Гжегожем Лято и Гарри Кейном.

Лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира является аргентинец Лионель Месси, у которого уже 5 голов на ЧМ-2026 и 18 мячей за карьеру на мундиалей. В спину Лео дышит форвард сборной Франции Килиан Мбаппе с 16 голами. 16 мячей также имеет Мирослав Клозе (Германия), который завершил карьеру в 2016 году.

В топ-5 лучших голеадоров ЧМ также входят Роналдо (Бразилия, 15) и Герд Мюллер (Германия, 14).

Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира: