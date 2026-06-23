Роналду обошел Месси по количеству ЧМ с забитыми голами, установив рекорд

Легендарный Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, который забил на шести чемпионатах мира.

23 июня Роналду в возрасте 41 года отличивлся в ворота Узбекистана в матче 2-го тура группы L ЧМ-2026, сделав счет 1:0 в пользу сборной Португалии.

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Впервые на мундиалях Роналду забил в 2006 году в матче против Ирана. Всего у КриРо уже 9 голов на ЧМ за карьеру.

Роналду превзошел не менее легендарного аргентинца Лионеля Месси по количеству ЧМ с забитыми голами – у Лео 5 таких мундиалей.

Игроки, забившие голы на наибольшем количестве чемпионатов мира

Криштиану Роналду (Португалия) – 6 Лионель Месси (Аргентина) – 5 Пеле (Бразилия) – 4 Уве Зеелер (ФРГ) – 4 Мирослав Клозе (Германия) – 4

Голы Роналду на чемпионатах мира (9):

2026: Узбекистан

2022: Гана

2018: Марокко

2018: Испания (хет-трик)

2014: Гана

2010: Северная Корея

2006: Иран

ВИДЕО. Первый гол Роналду в матче Португалия – Узбекистан