Роналду обошел Месси по количеству ЧМ с забитыми голами, установив рекорд
23 июня Криштиану забил в ворота Узбекистана – это 6-й мундиаль Криштиану с голом
Легендарный Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, который забил на шести чемпионатах мира.
23 июня Роналду в возрасте 41 года отличивлся в ворота Узбекистана в матче 2-го тура группы L ЧМ-2026, сделав счет 1:0 в пользу сборной Португалии.
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Впервые на мундиалях Роналду забил в 2006 году в матче против Ирана. Всего у КриРо уже 9 голов на ЧМ за карьеру.
Роналду превзошел не менее легендарного аргентинца Лионеля Месси по количеству ЧМ с забитыми голами – у Лео 5 таких мундиалей.
Игроки, забившие голы на наибольшем количестве чемпионатов мира
- Криштиану Роналду (Португалия) – 6
- Лионель Месси (Аргентина) – 5
- Пеле (Бразилия) – 4
- Уве Зеелер (ФРГ) – 4
- Мирослав Клозе (Германия) – 4
Голы Роналду на чемпионатах мира (9):
- 2026: Узбекистан
- 2022: Гана
- 2018: Марокко
- 2018: Испания (хет-трик)
- 2014: Гана
- 2010: Северная Корея
- 2006: Иран
ВИДЕО. Первый гол Роналду в матче Португалия – Узбекистан
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