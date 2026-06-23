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Чемпионат мира
23 июня 2026, 20:19 | Обновлено 23 июня 2026, 21:07
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Роналду обошел Месси по количеству ЧМ с забитыми голами, установив рекорд

23 июня Криштиану забил в ворота Узбекистана – это 6-й мундиаль Криштиану с голом

23 июня 2026, 20:19 | Обновлено 23 июня 2026, 21:07
1508
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Роналду обошел Месси по количеству ЧМ с забитыми голами, установив рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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Легендарный Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, который забил на шести чемпионатах мира.

23 июня Роналду в возрасте 41 года отличивлся в ворота Узбекистана в матче 2-го тура группы L ЧМ-2026, сделав счет 1:0 в пользу сборной Португалии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Впервые на мундиалях Роналду забил в 2006 году в матче против Ирана. Всего у КриРо уже 9 голов на ЧМ за карьеру.

Роналду превзошел не менее легендарного аргентинца Лионеля Месси по количеству ЧМ с забитыми голами – у Лео 5 таких мундиалей.

Игроки, забившие голы на наибольшем количестве чемпионатов мира

  1. Криштиану Роналду (Португалия) – 6
  2. Лионель Месси (Аргентина) – 5
  3. Пеле (Бразилия) – 4
  4. Уве Зеелер (ФРГ) – 4
  5. Мирослав Клозе (Германия) – 4

Голы Роналду на чемпионатах мира (9):

  • 2026: Узбекистан
  • 2022: Гана
  • 2018: Марокко
  • 2018: Испания (хет-трик)
  • 2014: Гана
  • 2010: Северная Корея
  • 2006: Иран

ВИДЕО. Первый гол Роналду в матче Португалия – Узбекистан

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Сі!   Скільки ж було лайна було вилито у ці дні на Кріштіану абсолютно необґрунтовано!
У всіх хейтерів і завісників, великого гравця — зараз напевно ступор!
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