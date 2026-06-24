ИБРАГИМОВИЧ: «Почему Роналду говорит, что вернулся. Думал, он и не уходил»

Бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович, который работает экспертом на чемпионате мира 2026 на телеканале Fox Sports, высказался о Криштиану Роналду после того, как португалец оформил дубль в ворота Узбекистана (5:0).

В частности, Златан прокомментировал заявление Криштиану – Роналду после завершения матча выкрикнул «Я вернулся!»:

«Это был такой матч, в котором точно нужно было забивать. В этом поединке Португалия должна была забивать много. Что касается заявления Роналду – я думал, он никуда и не уходил. Не знаю, почему он говорит, что вернулся».

У Роналду теперь 10 голов на чемпионате мира. Португалия благодаря победе над Узбекистаном набрала 4 очка в группе K и практически гарантировала себе плей-офф мундиаля.