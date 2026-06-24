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  4. ИБРАГИМОВИЧ: «Почему Роналду говорит, что вернулся. Думал, он и не уходил»
Чемпионат мира
24 июня 2026, 05:34 |
216
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ИБРАГИМОВИЧ: «Почему Роналду говорит, что вернулся. Думал, он и не уходил»

Именитый шведский форвард оценил заявление Криштиану после матча с Узбекистаном

24 июня 2026, 05:34 |
216
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ИБРАГИМОВИЧ: «Почему Роналду говорит, что вернулся. Думал, он и не уходил»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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Бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович, который работает экспертом на чемпионате мира 2026 на телеканале Fox Sports, высказался о Криштиану Роналду после того, как португалец оформил дубль в ворота Узбекистана (5:0).

В частности, Златан прокомментировал заявление Криштиану – Роналду после завершения матча выкрикнул «Я вернулся!»:

«Это был такой матч, в котором точно нужно было забивать. В этом поединке Португалия должна была забивать много. Что касается заявления Роналду – я думал, он никуда и не уходил. Не знаю, почему он говорит, что вернулся».

У Роналду теперь 10 голов на чемпионате мира. Португалия благодаря победе над Узбекистаном набрала 4 очка в группе K и практически гарантировала себе плей-офф мундиаля.

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Златан Ибрагимович Криштиану Роналду ЧМ-2026 по футболу сборная Португалии по футболу сборная Узбекистана по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Минулу гру  його команда зовсім на полі не помічала,  а з узбеками він повернувся 
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