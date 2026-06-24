РОНАЛДУ: «Говорили, что мне пора заканчивать с футболом. Но я выдержал»

Форврад сборной Португалии Криштиану Роналду в интервью на поле прокомментировал победу команды над Узбекистаном (5:0) в матче 2-го тура группы K ЧМ-2026:

– Вы и история уже 20 лет идете рядом. После этих голов вы стали единственным игроком, забивавшим на шести чемпионатах мира, и лучшим бомбардиром Португалии в истории ЧМ. Что это значит для вас?

– Я очень счастлив. Но главное для меня – работа команды и та уверенность, которую мы показали. За эту неделю мы получили много ударов и знали, что так будет. Но команда хорошо работала, мы сильно прибавили. Иногда плохое в итоге приводит к хорошему. Если говорить обо мне, рекорды всегда приятно бить. Но моя главная цель – помогать сборной достигать ее задач. Сейчас задача была пройти дальше. Думаю, с четырьмя очками мы уже выйдем в плей-офф. Я очень рад.

Кто работает, тому Бог помогает. Я также знал, что мои партнеры мне помогут. Это была тяжелая неделя, темная неделя. Говорили, что мне пора заканчивать с футболом. Но я выдержал, как выдерживаю всегда, потому что верю в работу больше, чем во что-либо еще. Было сложно, я должен это признать. Но мы вернулись.