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  4. РОНАЛДУ: «Говорили, что мне пора заканчивать с футболом. Но я выдержал»
Чемпионат мира
24 июня 2026, 03:22 |
134
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РОНАЛДУ: «Говорили, что мне пора заканчивать с футболом. Но я выдержал»

Интервью Криштиану на поле после победы над Узбекистаном в матче ЧМ-2026

24 июня 2026, 03:22 |
134
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РОНАЛДУ: «Говорили, что мне пора заканчивать с футболом. Но я выдержал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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Форврад сборной Португалии Криштиану Роналду в интервью на поле прокомментировал победу команды над Узбекистаном (5:0) в матче 2-го тура группы K ЧМ-2026:

– Вы и история уже 20 лет идете рядом. После этих голов вы стали единственным игроком, забивавшим на шести чемпионатах мира, и лучшим бомбардиром Португалии в истории ЧМ. Что это значит для вас?

– Я очень счастлив. Но главное для меня – работа команды и та уверенность, которую мы показали. За эту неделю мы получили много ударов и знали, что так будет. Но команда хорошо работала, мы сильно прибавили. Иногда плохое в итоге приводит к хорошему. Если говорить обо мне, рекорды всегда приятно бить. Но моя главная цель – помогать сборной достигать ее задач. Сейчас задача была пройти дальше. Думаю, с четырьмя очками мы уже выйдем в плей-офф. Я очень рад.

Кто работает, тому Бог помогает. Я также знал, что мои партнеры мне помогут. Это была тяжелая неделя, темная неделя. Говорили, что мне пора заканчивать с футболом. Но я выдержал, как выдерживаю всегда, потому что верю в работу больше, чем во что-либо еще. Было сложно, я должен это признать. Но мы вернулись.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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КРІШТІАНО РОНАЛДО НАЙКРАЩИЙ ТОП-1 🗽🦅💯💪🎰
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