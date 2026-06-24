Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Я не заслужил награду лучшему игроку матча»

Хавбек сборной Англии Джуд Беллингем, который получил награду лучшего игроку маича 2-го тура ЧМ-2026 против Ганы (0:0), прокомментировал ничейный результат поединка:

– Награда лучшему игроку? Честно говоря, я не заслужил этот приз. Наверное, его стоило отдать кому-то из их ребят, которые так хорошо оборонялись. У меня было несколько моментов, но я не смог по-настоящему войти в игру. Я благодарен тем, кто за меня проголосовал.

– Джуд, как оцените ничью с Ганой?

– Очень досадный результат. Похоже на наш привычный «синдром второго матча» на турнирах: хорошо начинаем, выигрываем первый матч, а во втором сталкиваемся с разочарованием. Но нужно отдать Гане должное. Они защищались именно так, как хотели, и получили от игры то, за чем пришли. Мы не смогли их вскрыть – несмотря на угловые, владение, удары издали. Такое бывает. Главное для нас – не уходить в негатив и не зацикливаться на этом. Мы посмотрим видео, разберем, где могли сыграть лучше, и будем готовиться к Панаме.

– У Англии было 19 ударов против двух у Ганы. В концовке был шанс Гарри Кейна, Нико О'Райлли попал в перекладину. Все могло сложиться иначе?

– Конечно. Я уже сказал Нико: не трать такие моменты сейчас. В раздевалке нет паники, нет стресса, нет драмы. У нас четыре очка, мы в хорошей позиции. Нужно сохранить позитив, сохранить хорошую атмосферу в команде. Теперь – отдых, восстановление и подготовка к Панаме.

– Почему после яркой победы над Хорватией сегодня было так трудно?

– Потому что это был другой соперник. Хорватия – один матч, Гана – совсем другой. Гана прекрасно понимала, что ей нужно для выхода из группы, и выполнила свой план очень хорошо. Они закрывали центр, направляли нас на фланги, помогали против наших вингеров и перекрывали забегания. В центре было очень плотно.

Нужно отдать им должное: они сыграли отлично. Мы могли сделать больше, чтобы вскрыть их, особенно в концовке, когда нужно было добавлять игроков вперед и рисковать. Но это не конец света.

– Как команда справляется с негативом в прессе и соцсетях после таких матчей?

– Нужно принимать это. Когда мы сыграли хорошо в прошлом матче, нас заслуженно хвалили. Сегодня мы были не на своем лучшем уровне, поэтому будет шум. Это нормально. Важно продолжать работать: вернуться, восстановиться, проанализировать игру и двигаться дальше с тем же настроем. Соцсети сейчас трудно полностью игнорировать. Даже если ты не подписан на какие-то страницы, все равно что-то появляется. Это преследует тебя повсюду. Но главное – мы уверены в том, во что верим внутри команды. Это не меняется из-за одного результата.

– Может ли такой матч быть полезным для Англии по ходу турнира?

– Да, определенно. На чемпионате мира ты играешь не только против европейских команд и не только против привычных стилей. Сегодня мы встретились с сильной африканской командой, которая предложила совершенно другие угрозы. Их было трудно вскрыть, а на контратаках они были очень опасны. Это одна из прекрасных сторон чемпионата мира: ты сталкиваешься с командами, игроками и стилями, против которых обычно не играешь. Такой опыт точно поможет нам дальше.

– Что произошло в перерыве, когда был обмен эмоциями между вами и скамейкой Ганы?

– Я сделал глупый подкат. Пытался сыграть в мяч, но продолжил движение и задел соперника. После этого я с ним поговорил, а их скамейка вскочила, пытаясь добиться для меня желтой карточки. Думаю, их тренер просто узнал меня – он раньше работал в Манчестер Юнайтед. Никакой большой истории здесь нет. Только соревновательные эмоции с обеих сторон и большое уважение.

Видеообзор матча Англия – Гана (0:0)