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  4. Деклан РАЙС – о ничьей с Ганой: «Нет причин для негатива»
Чемпионат мира
24 июня 2026, 02:27 | Обновлено 24 июня 2026, 02:28
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Деклан РАЙС – о ничьей с Ганой: «Нет причин для негатива»

Полузащитник сборной Англии сменил фокус внимания на третий тур

24 июня 2026, 02:27 | Обновлено 24 июня 2026, 02:28
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Деклан РАЙС – о ничьей с Ганой: «Нет причин для негатива»
Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс
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Полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Деклан Райс прокомментировал матч с Ганой во втором туре чемпионата мира 2026. Европейская команда давила на соперника, но нужного результата не добилась – 0:0.

«Всегда тяжело играть, когда одиннадцать соперников находятся за линией мяча и защищаются так глубоко, как они, но нужно находить решения. В последние десять минут нам просто не повезло забить.

У нас все еще есть отличный шанс занять первое место в группе в матче против Панамы, так что вокруг царит позитив. Они играли очень компактно, по схеме 5-4-1 без мяча, оставляя минимум пространства для передач. С другой стороны, мы и сами могли бы лучше распоряжаться мячом.

Нужно отдать должное Гане. Было тяжело, у них хорошие игроки, поэтому этот матч априори не мог быть легким. У нас впереди еще одна игра в группе, чтобы выйти с первого места, так что мы должны сохранять оптимизм.

Многие топ-сборные играют вничью на групповом этапе, поэтому нет никаких причин для негатива или подавленности. Мы остаемся на позитиве», – заявил Райс.

В последнем туре сборная Англии сыграет с Панамой (27 июня). После двух матчей на ЧМ-2026 команда Томаса Тухеля имеет в активе четыре балла и занимает первое место.

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Андрей Витренко Источник: BBC
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