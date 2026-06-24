24 июня на БМО Филд пройдет матч 2-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Панамы и Хорватии.

Поединок начнется в 02:00 по киевскому времени.

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Панама

Команда пробивалась на позапрошлый чемпионат мира, правда, ничего там не показав. Тогда отбор был сложнее - сейчас и мест было доступных больше, и ведущие представители КОНКАКАФ, США с Мексикой и Канадой, не принимали участие в отборе как страны-организаторы. Так что нужно было просто воспользоваться своим шансом, и подопечные Кристиансена это и сделали, в том числе в решающем раунде с двенадцатью очками в шести поединках с Суринамом, Гватемалой и Сальвадором став лучшими в квартете.

Но потом, в товарищеских поединках, панамцы не особенно впечатляли, впрочем, проигрывали не чаще, чем побеждали. И вполне на равных сыграли в первом туре, с Ганой. Но там им еще и не повезло: больше контролируя мяч, сборная так и не забила, и на последней минуте пропустили от соперника.

Хорватия

Сборная на прошлых чемпионатах мира, в 2018-м и 2022-м году, брали медали, став второй и третьей соответственно. Так что Даличу после такого простили неудачу на позапрошлогоднем Евро, когда не вышли из достаточно сложной группы. Зато потом, в квалификации, футболисты показали почти оптимальные результаты: 22 очка в восьми поединках.

Но в 2026-м году было достаточно много неудач. Весной проигрывали Бразилии, уже в июне - Бельгии. Впрочем, это были товарищеские поединки, причем перед этим обыгрывали Колумбию, а после - Словении. Но уже на мундиале была новая неудача, с Англией. На голы Кейна в первом тайме еще успевали отвечать своими мячами. Но после перерыва пропустили еще дважды, снова проиграв.

Статистика личных встреч

Впервые представители Нового и Старого Света сыграют на поле - до этого не было ни единого, даже товарищеского, поединка.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в номинальных гостей. Они прекрасно понимают, как важно наконец-то добиться максимума - рекомендуем ставить на победу Модрича и компании (коэффициент - 1,6).