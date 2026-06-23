WTA23 июня 2026, 19:05 |
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Вероника Подрез – Аранча Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча квалификации Уимблдона-2026
23 июня 2026, 19:05 |
697
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23 июня украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 144) стартовала в квалификации Уимблдонского турнира 2026.
В первом раунде украинка играет против Аранчи Рус (Нидерланды, WTA 178). Встреча началась в 19:00 по Киеву.
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Это первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка во втором круге поборется либо с Марией Тимофеевой, либо с Уитни Осигве.
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Лицензия: Решение ПлейСити № 82-Р от 25.03.2026Сделать ставку Зробити ставку
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Комментарии 8
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Показать Скрыть 1 ответ
Первый свой гейм идеальный
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У Нікі проблеми на подачі.
У другому сеті Вероніка сходу заробила брейк, хоч це й не дуже гарна прикмета, але ж і не віддавати його
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