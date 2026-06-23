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  4. Вероника Подрез – Аранча Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
23 июня 2026, 19:05 |
697
8

Вероника Подрез – Аранча Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации Уимблдона-2026

23 июня 2026, 19:05 |
697
8 Comments
Вероника Подрез – Аранча Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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23 июня украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 144) стартовала в квалификации Уимблдонского турнира 2026.

В первом раунде украинка играет против Аранчи Рус (Нидерланды, WTA 178). Встреча началась в 19:00 по Киеву.

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Это первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге поборется либо с Марией Тимофеевой, либо с Уитни Осигве.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Дивлюся Еліну.3-1
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+1
Де пан Пеклов? Доведеться за нього віддуватися. Є перший сет!
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+1
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Первый свой гейм идеальный 
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У Нікі проблеми на подачі.
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0
У другому сеті Вероніка сходу заробила брейк, хоч це й не дуже гарна прикмета, але ж і не віддавати його
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