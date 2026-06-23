Вероника Подрез – Аранча Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 июня украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 144) стартовала в квалификации Уимблдонского турнира 2026.

В первом раунде украинка играет против Аранчи Рус (Нидерланды, WTA 178). Встреча началась в 19:00 по Киеву.

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Это первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге поборется либо с Марией Тимофеевой, либо с Уитни Осигве.

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