Жена Кукурельи пожаловалась на угрозы со стороны болельщиков Барселоны

Клаудия Родригес, супруга новичка «Реала» Марка Кукурельи, рассказала об угрозах со стороны болельщиков «Барселоны» в связи с решением мужа принять предложение принципиального соперника «блаугранас».

Кукурелья является воспитанником «Барселоны», но за первую команду каталонцев успел сыграть лишь один матч. Впрочем, некоторые поклонники «сине-гранатовых» всё равно считают его поступок «предательством». Родригес пожаловалась на преследования и угрозы убийством в социальных сетях, которые начались после того, как стало известно, что Марк согласился стать игроком «Реала».

Клаудия сама является давней поклонницей «Реала», хотя с будущим мужем они познакомились именно в Барселоне, когда Кукурелья как раз играл за местный гранд. По словам девушки, переход произошел очень быстро, поскольку футболисту сообщили о предложении «Реала» уже после того, как клубы достигли соглашения.