Жена Кукурельи пожаловалась на угрозы со стороны болельщиков Барселоны
Каталонцы считают, что воспитанник блаугранас предал родной клуб
Клаудия Родригес, супруга новичка «Реала» Марка Кукурельи, рассказала об угрозах со стороны болельщиков «Барселоны» в связи с решением мужа принять предложение принципиального соперника «блаугранас».
Кукурелья является воспитанником «Барселоны», но за первую команду каталонцев успел сыграть лишь один матч. Впрочем, некоторые поклонники «сине-гранатовых» всё равно считают его поступок «предательством». Родригес пожаловалась на преследования и угрозы убийством в социальных сетях, которые начались после того, как стало известно, что Марк согласился стать игроком «Реала».
Клаудия сама является давней поклонницей «Реала», хотя с будущим мужем они познакомились именно в Барселоне, когда Кукурелья как раз играл за местный гранд. По словам девушки, переход произошел очень быстро, поскольку футболисту сообщили о предложении «Реала» уже после того, как клубы достигли соглашения.
«Сосредоточенность на Чемпионате мира по футболу, пожалуй, ещё не позволила нам всё обдумать. Но я очень рада за него, и Кукурелья тоже очень рад», — отметила она.
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