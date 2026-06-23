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  4. Жена Кукурельи пожаловалась на угрозы со стороны болельщиков Барселоны
Испания
23 июня 2026, 20:08 |
646
2

Жена Кукурельи пожаловалась на угрозы со стороны болельщиков Барселоны

Каталонцы считают, что воспитанник блаугранас предал родной клуб

23 июня 2026, 20:08 |
646
2 Comments
Жена Кукурельи пожаловалась на угрозы со стороны болельщиков Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Кукурелья
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Клаудия Родригес, супруга новичка «Реала» Марка Кукурельи, рассказала об угрозах со стороны болельщиков «Барселоны» в связи с решением мужа принять предложение принципиального соперника «блаугранас».

Кукурелья является воспитанником «Барселоны», но за первую команду каталонцев успел сыграть лишь один матч. Впрочем, некоторые поклонники «сине-гранатовых» всё равно считают его поступок «предательством». Родригес пожаловалась на преследования и угрозы убийством в социальных сетях, которые начались после того, как стало известно, что Марк согласился стать игроком «Реала».

Клаудия сама является давней поклонницей «Реала», хотя с будущим мужем они познакомились именно в Барселоне, когда Кукурелья как раз играл за местный гранд. По словам девушки, переход произошел очень быстро, поскольку футболисту сообщили о предложении «Реала» уже после того, как клубы достигли соглашения.

«Сосредоточенность на Чемпионате мира по футболу, пожалуй, ещё не позволила нам всё обдумать. Но я очень рада за него, и Кукурелья тоже очень рад», — отметила она.

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Андрей Плыгун Источник: Metrópoles
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"Клаудія сама є давнім вболівальником «Реала»"
Ага, ось у чому причина! А то: Моуріньо, Моуріньо )
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Я і не пам'ятаю його в Барсі.
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