Моуриньо выдвинул звездам Реала жесткое условие, грозя скамейкой запасных

Жозе Моуриньо хочет установить в мадридском «Реале» настоящую диктатуру, чтобы обеспечить максимальную эффективность команды.

Португальский специалист хочет, чтобы выступления в составе «бланкос» стали для игроков единственным приоритетом. Он пригрозил посадить любого футболиста (включая главных звезд) на скамейку запасных, если тот, по его мнению, будет недостаточно сосредоточен на «Реале».

В частности, Моуриньо против того, чтобы футболисты отвлекались на матчи своих национальных сборных. Тренер будет требовать, чтобы игроки «сливочных» избегали участия в несущественных товарищеских матчах. Жозе не будет ставить в стартовый состав на следующий матч тех, кто проигнорировал его требование.

Это уже второй приход Моуриньо в «Реал» на тренерский пост. В прошлый раз португалец тренировал «бланкос» с 2010 по 2013 год. Под его руководством мадридцы выиграли Кубок, Суперкубок и чемпионат Испании.