Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Моуриньо выдвинул звездам Реала жесткое условие, грозя скамейкой запасных
Испания
23 июня 2026, 19:19 | Обновлено 23 июня 2026, 19:23
834
0

Моуриньо выдвинул звездам Реала жесткое условие, грозя скамейкой запасных

Португалец хочет, чтобы игроки думали только об одной команде

23 июня 2026, 19:19 | Обновлено 23 июня 2026, 19:23
834
0
Моуриньо выдвинул звездам Реала жесткое условие, грозя скамейкой запасных
Getty Images/Global Images Ukraine. Моуриньо и Винисиус Жуниор
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Жозе Моуриньо хочет установить в мадридском «Реале» настоящую диктатуру, чтобы обеспечить максимальную эффективность команды.

Португальский специалист хочет, чтобы выступления в составе «бланкос» стали для игроков единственным приоритетом. Он пригрозил посадить любого футболиста (включая главных звезд) на скамейку запасных, если тот, по его мнению, будет недостаточно сосредоточен на «Реале».

В частности, Моуриньо против того, чтобы футболисты отвлекались на матчи своих национальных сборных. Тренер будет требовать, чтобы игроки «сливочных» избегали участия в несущественных товарищеских матчах. Жозе не будет ставить в стартовый состав на следующий матч тех, кто проигнорировал его требование.

Это уже второй приход Моуриньо в «Реал» на тренерский пост. В прошлый раз португалец тренировал «бланкос» с 2010 по 2013 год. Под его руководством мадридцы выиграли Кубок, Суперкубок и чемпионат Испании.

По теме:
Энцо Фернандес обратился к руководству Реала
Реал готовится оформить самый дорогой трансфер в истории футбола
Фулхэм ведет переговоры с бывшим тренером Реала
Жозе Моуриньо Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрей Плыгун Источник: Eldebate
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Двухчасовой перерыв. Франция с дублем Мбаппе разбила Ирак в матче ЧМ-2026
Футбол | 23 июня 2026, 03:50 10
Двухчасовой перерыв. Франция с дублем Мбаппе разбила Ирак в матче ЧМ-2026
Двухчасовой перерыв. Франция с дублем Мбаппе разбила Ирак в матче ЧМ-2026

Матч ЧМ-2026 в группе I завершился со счетом 3:0, еще один гол забил Усман Дембеле

Жирона сообщила цену, которую придется заплатить за Цыганкова
Футбол | 23 июня 2026, 13:47 7
Жирона сообщила цену, которую придется заплатить за Цыганкова
Жирона сообщила цену, которую придется заплатить за Цыганкова

Трансфер футболиста сборной Украины принесет каталонскому клубу около десяти миллионов евро

Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»
Бокс | 23.06.2026, 07:37
Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»
Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»
Шахтер хочет совершить громкий трансфер на европейском рынке
Футбол | 23.06.2026, 08:27
Шахтер хочет совершить громкий трансфер на европейском рынке
Шахтер хочет совершить громкий трансфер на европейском рынке
Жирона признала – тяжелое трансферное лето. Где окажутся Цыганков и Ванат
Футбол | 23.06.2026, 18:49
Жирона признала – тяжелое трансферное лето. Где окажутся Цыганков и Ванат
Жирона признала – тяжелое трансферное лето. Где окажутся Цыганков и Ванат
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Є в нього таке,бачив в Тотемі посадить гравця на лавку на місяць .а потім випускає і хоче щоб він грав на *висоті*.
Ответить
0
Популярные новости
Чемпионка Уимблдона-2023 отстранена от тенниса из-за отказа от допинг-теста
Чемпионка Уимблдона-2023 отстранена от тенниса из-за отказа от допинг-теста
22.06.2026, 17:01 18
Теннис
Артем Милевский выбрал сторону в конфликте между Украиной и беларусью
Артем Милевский выбрал сторону в конфликте между Украиной и беларусью
22.06.2026, 05:02 1
Футбол
Прыжки в высоту. Ярослава Магучих выиграла соревнования в Нидерландах
Прыжки в высоту. Ярослава Магучих выиграла соревнования в Нидерландах
21.06.2026, 16:35 3
Другие виды
Суркис назвал цену. Поставлена точка в трансфере лидера Динамо
Суркис назвал цену. Поставлена точка в трансфере лидера Динамо
22.06.2026, 08:02 11
Футбол
Известно, почему Ткаченко не тренирует Усика. Возникла серьезная проблема
Известно, почему Ткаченко не тренирует Усика. Возникла серьезная проблема
22.06.2026, 06:32 1
Бокс
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
22.06.2026, 00:02 43
Футбол
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
23.06.2026, 12:15 3
Бокс
Шахтер решил приобрести украинца из Европы
Шахтер решил приобрести украинца из Европы
23.06.2026, 07:57 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем