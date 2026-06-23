Моуриньо выдвинул звездам Реала жесткое условие, грозя скамейкой запасных
Португалец хочет, чтобы игроки думали только об одной команде
Жозе Моуриньо хочет установить в мадридском «Реале» настоящую диктатуру, чтобы обеспечить максимальную эффективность команды.
Португальский специалист хочет, чтобы выступления в составе «бланкос» стали для игроков единственным приоритетом. Он пригрозил посадить любого футболиста (включая главных звезд) на скамейку запасных, если тот, по его мнению, будет недостаточно сосредоточен на «Реале».
В частности, Моуриньо против того, чтобы футболисты отвлекались на матчи своих национальных сборных. Тренер будет требовать, чтобы игроки «сливочных» избегали участия в несущественных товарищеских матчах. Жозе не будет ставить в стартовый состав на следующий матч тех, кто проигнорировал его требование.
Это уже второй приход Моуриньо в «Реал» на тренерский пост. В прошлый раз португалец тренировал «бланкос» с 2010 по 2013 год. Под его руководством мадридцы выиграли Кубок, Суперкубок и чемпионат Испании.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч ЧМ-2026 в группе I завершился со счетом 3:0, еще один гол забил Усман Дембеле
Трансфер футболиста сборной Украины принесет каталонскому клубу около десяти миллионов евро