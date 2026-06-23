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  4. Энцо Фернандес обратился к руководству Реала
Испания
23 июня 2026, 16:09 |
690
0

Энцо Фернандес обратился к руководству Реала

Аргентинец пообещал убедить Челси отпустить его в Мадрид

23 июня 2026, 16:09 |
690
0
Энцо Фернандес обратился к руководству Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес
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25-летний полузащитник «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандес провёл предварительные переговоры с представителями мадридского «Реала».

Сообщается, что футболист дал согласие на переход в состав «бланкос», а также заверил руководство королевского клуба, что сделает всё возможное для того, чтобы убедить лондонцев отпустить его в Мадрид. Ожидается, что непосредственные переговоры между сторонами начнутся в ближайшее время. «Реал» решительно настроен подписать игрока.

Фернандес перешёл в «Челси» из «Бенфики» три года назад за 121 млн евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает его в 90 млн. В прошлом сезоне аргентинец забил 15 голов и отдал 7 голевых передач в 54 матчах за «синих» во всех турнирах.

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Энцо Фернандес Челси Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу чемпионат Англии по футболу трансферы Ла Лига Английская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: AS
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