Энцо Фернандес обратился к руководству Реала

25-летний полузащитник «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандес провёл предварительные переговоры с представителями мадридского «Реала».

Сообщается, что футболист дал согласие на переход в состав «бланкос», а также заверил руководство королевского клуба, что сделает всё возможное для того, чтобы убедить лондонцев отпустить его в Мадрид. Ожидается, что непосредственные переговоры между сторонами начнутся в ближайшее время. «Реал» решительно настроен подписать игрока.

Фернандес перешёл в «Челси» из «Бенфики» три года назад за 121 млн евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает его в 90 млн. В прошлом сезоне аргентинец забил 15 голов и отдал 7 голевых передач в 54 матчах за «синих» во всех турнирах.