Фулхэм ведет переговоры с бывшим тренером Реала

Лондонский «Фулхэм» ведет переговоры с бывшим главным тренером «Реала» Альваро Арбелоа.

Сообщается, что стороны находятся на этапе заключения соглашения о сотрудничестве. 43-летний испанский специалист является главным претендентом на эту должность, хотя известно как минимум о двух кандидатах.

Арбелоа предлагают трехлетний контракт. Условия соглашения пока остаются неизвестными.

Альваро покинул «Реал» в начале июня, его сменил Жозе Моуриньо. До этого испанец работал со второй командой «бланкос».

«Фулхэм» в прошлом сезоне занял 11-е место в турнирной таблице АПЛ. В 38 матчах команда набрала 52 очка.