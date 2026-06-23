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Англия
23 июня 2026, 15:24 | Обновлено 23 июня 2026, 15:41
554
0

Фулхэм ведет переговоры с бывшим тренером Реала

Арбелоа может возглавить лондонскую команду

23 июня 2026, 15:24 | Обновлено 23 июня 2026, 15:41
554
0
Фулхэм ведет переговоры с бывшим тренером Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Арбелоа
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Лондонский «Фулхэм» ведет переговоры с бывшим главным тренером «Реала» Альваро Арбелоа.

Сообщается, что стороны находятся на этапе заключения соглашения о сотрудничестве. 43-летний испанский специалист является главным претендентом на эту должность, хотя известно как минимум о двух кандидатах.

Арбелоа предлагают трехлетний контракт. Условия соглашения пока остаются неизвестными.

Альваро покинул «Реал» в начале июня, его сменил Жозе Моуриньо. До этого испанец работал со второй командой «бланкос».

«Фулхэм» в прошлом сезоне занял 11-е место в турнирной таблице АПЛ. В 38 матчах команда набрала 52 очка.

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Альваро Арбелоа Реал Мадрид Фулхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу назначение тренера
Андрей Плыгун Источник: The Athletic
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