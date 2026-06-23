Фулхэм ведет переговоры с бывшим тренером Реала
Арбелоа может возглавить лондонскую команду
Лондонский «Фулхэм» ведет переговоры с бывшим главным тренером «Реала» Альваро Арбелоа.
Сообщается, что стороны находятся на этапе заключения соглашения о сотрудничестве. 43-летний испанский специалист является главным претендентом на эту должность, хотя известно как минимум о двух кандидатах.
Арбелоа предлагают трехлетний контракт. Условия соглашения пока остаются неизвестными.
Альваро покинул «Реал» в начале июня, его сменил Жозе Моуриньо. До этого испанец работал со второй командой «бланкос».
«Фулхэм» в прошлом сезоне занял 11-е место в турнирной таблице АПЛ. В 38 матчах команда набрала 52 очка.
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