Реал решил продать скандальную звезду сборной Франции
На Тчуамени претендует Манчестер Юнайтед
Руководство мадридского «Реала» определилось с будущим 26-летнего опорного полузащитника сборной Франции Орельена Тчуамени.
Сообщается, что «бланкос» намерены продать футболиста летом, хотя сам француз хочет остаться в Мадриде. В настоящее время на Тчуамени есть несколько претендентов, среди которых наибольшую активность демонстрирует «Манчестер Юнайтед».
В прошлом сезоне Орельен принял участие в 49 матчах в составе «Реала», отличившись двумя голами и двумя голевыми передачами. Также звездный француз привлек к себе внимание из-за громкого конфликта с одноклубником Федерико Вальверде. Драка между игроками стала достоянием общественности, из-за чего обоим фигурантам пришлось публично извиняться и демонстрировать примирение.
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