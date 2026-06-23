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Испания
23 июня 2026, 13:53 |
2334
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Реал решил продать скандальную звезду сборной Франции

На Тчуамени претендует Манчестер Юнайтед

23 июня 2026, 13:53 |
2334
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Реал решил продать скандальную звезду сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени
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Руководство мадридского «Реала» определилось с будущим 26-летнего опорного полузащитника сборной Франции Орельена Тчуамени.

Сообщается, что «бланкос» намерены продать футболиста летом, хотя сам француз хочет остаться в Мадриде. В настоящее время на Тчуамени есть несколько претендентов, среди которых наибольшую активность демонстрирует «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне Орельен принял участие в 49 матчах в составе «Реала», отличившись двумя голами и двумя голевыми передачами. Также звездный француз привлек к себе внимание из-за громкого конфликта с одноклубником Федерико Вальверде. Драка между игроками стала достоянием общественности, из-за чего обоим фигурантам пришлось публично извиняться и демонстрировать примирение.

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Орельен Тчуамени Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Испании по футболу чемпионат Англии по футболу Ла Лига трансферы
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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