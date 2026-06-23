Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лунин покидает Реал. Моуриньо выставил украинца на трансфер
Испания
23 июня 2026, 13:02 |
1881
2

Лунин покидает Реал. Моуриньо выставил украинца на трансфер

Новый тренер Реала не рассчитывает на Андрея

23 июня 2026, 13:02 |
1881
2 Comments
Лунин покидает Реал. Моуриньо выставил украинца на трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин летом сменит клубную прописку. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, новый главный тренер «сливочных» Жозе Моуриньо не рассчитывает на 27-летнего вратаря, а также еще на пятерых игроков – Рауля Асенсио, Эдуарда Камавинга, Дани Себальоса, Браима Диаса и Гонсало Гарсию. Все они будут выставлены на трансфер.

В сезоне-2026/27 Лунин сыграл в составе «Реала» 12 матчей, в которых пропустил 21 гол. Контракт украинского вратаря с мадридским клубом рассчитан до лета 2030 года. Рыночная трансферная стоимость Андрея составляет 12 млн евро.

Сообщалось, что «Реал» предложил Лунина итальянскому гранду и установил цену на украинца.

По теме:
Скандальный футболист, который не нужен Ротаню, вернулся в Житомир
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер и два украинца. ЛНЗ подписал трех новичков
Реал хочет за бесценок купить звезду сборной Аргентины стоимостью 80 млн
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Андрей Лунин Реал Мадрид Жозе Моуриньо трансферы трансферы Ла Лиги
Антон Романенко Источник: Fichajes.com
Оцените материал
(33)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
Бокс | 23 июня 2026, 00:02 2
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике

Логан советует Александру завершить карьеру

Чемпионка Уимблдона-2023 отстранена от тенниса из-за отказа от допинг-теста
Теннис | 22 июня 2026, 17:01 16
Чемпионка Уимблдона-2023 отстранена от тенниса из-за отказа от допинг-теста
Чемпионка Уимблдона-2023 отстранена от тенниса из-за отказа от допинг-теста

Маркета Вондроушова получила дисквалификацию за нарушение антидопинговой программы

VOLKANOV: «Месси – идол, а Криштиану Роналду мне жалко на этом Мундиале»
Футбол | 23.06.2026, 11:43
VOLKANOV: «Месси – идол, а Криштиану Роналду мне жалко на этом Мундиале»
VOLKANOV: «Месси – идол, а Криштиану Роналду мне жалко на этом Мундиале»
Динамо оформит громкий трансфер форварда из топового европейского клуба
Футбол | 22.06.2026, 12:12
Динамо оформит громкий трансфер форварда из топового европейского клуба
Динамо оформит громкий трансфер форварда из топового европейского клуба
Клуб Украинской Премьер-лиги продолжает бороться с финансовыми проблемами
Футбол | 23.06.2026, 11:27
Клуб Украинской Премьер-лиги продолжает бороться с финансовыми проблемами
Клуб Украинской Премьер-лиги продолжает бороться с финансовыми проблемами
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
завтра Лунін залишається Перес так вирішив
Ответить
0
Ну факт в том,что сайт источник новости испанский та еще желтизна, этот сайт вечно всякую дичь пишет,даже если абстрагироваться от новостей именно о Лунине
Ответить
0
Популярные новости
Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика
Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика
22.06.2026, 10:22 8
Футбол
Мудрик поставил на место девушку
Мудрик поставил на место девушку
22.06.2026, 08:31 26
Футбол
Стала известна чемпионка турнира WTA 500 в Берлине
Стала известна чемпионка турнира WTA 500 в Берлине
21.06.2026, 20:42 3
Теннис
Прыжки в высоту. Ярослава Магучих выиграла соревнования в Нидерландах
Прыжки в высоту. Ярослава Магучих выиграла соревнования в Нидерландах
21.06.2026, 16:35 3
Другие виды
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
21.06.2026, 10:15 11
Бокс
Суркис назвал цену. Поставлена точка в трансфере лидера Динамо
Суркис назвал цену. Поставлена точка в трансфере лидера Динамо
22.06.2026, 08:02 11
Футбол
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
21.06.2026, 10:58 1
Бокс
Таблица ЧМ-2026. Египет возглавил группу G. Выйдет ли Бельгия в плей-офф?
Таблица ЧМ-2026. Египет возглавил группу G. Выйдет ли Бельгия в плей-офф?
22.06.2026, 06:15 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем