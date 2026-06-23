Лунин покидает Реал. Моуриньо выставил украинца на трансфер

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин летом сменит клубную прописку. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, новый главный тренер «сливочных» Жозе Моуриньо не рассчитывает на 27-летнего вратаря, а также еще на пятерых игроков – Рауля Асенсио, Эдуарда Камавинга, Дани Себальоса, Браима Диаса и Гонсало Гарсию. Все они будут выставлены на трансфер.

В сезоне-2026/27 Лунин сыграл в составе «Реала» 12 матчей, в которых пропустил 21 гол. Контракт украинского вратаря с мадридским клубом рассчитан до лета 2030 года. Рыночная трансферная стоимость Андрея составляет 12 млн евро.

Сообщалось, что «Реал» предложил Лунина итальянскому гранду и установил цену на украинца.