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  4. Надежда Киченок с напарницей проиграли в 1/8 финала WTA 250 в Истборне
WTA
23 июня 2026, 18:13 | Обновлено 23 июня 2026, 19:23
94
0

Надежда Киченок с напарницей проиграли в 1/8 финала WTA 250 в Истборне

Украинка и Макото Ниномия уступили тандему Кенин / Остапенко

23 июня 2026, 18:13 | Обновлено 23 июня 2026, 19:23
94
0
Надежда Киченок с напарницей проиграли в 1/8 финала WTA 250 в Истборне
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Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления на травяном турнире WTA 250 в Истборне, Великобритания.

В стартовом матче украинка вместе с Макото Ниномией (Япония) в двух сетах проиграли третьим сеяным Софии Кенин (США) и Алене Остапенко (Латвия) за 1 час и 12 минут – 4:6, 3:6.

Это была первая очная встреча тандемов.

В четвертьфинале Кенин и Остапенко сыграют либо с тандемом Ингрид Гамарра Мартинс / Сара Соррибес-Тормо, либо с тандемом Джесика Малечкова / Мириам Шкох.

Украину на травяном турнире в Великобритании в одиночном разряде представляет Ангелина Калинина, которая во втором круге сыграет с Маккартни Кесслер. Поединок запланирован на 24 июня, ориентировочно в 13:00 по Киеву.

WTA 250 Истборн. Пары, 1/8 финала

Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) – София Кенин (США) / Алена Остапенко (Латвия) [3] – 4:6, 3:6

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Надежда Киченок Макото Ниномия София Кенин Алена Остапенко WTA Истборн
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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