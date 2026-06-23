Надежда Киченок с напарницей проиграли в 1/8 финала WTA 250 в Истборне

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления на травяном турнире WTA 250 в Истборне, Великобритания.

В стартовом матче украинка вместе с Макото Ниномией (Япония) в двух сетах проиграли третьим сеяным Софии Кенин (США) и Алене Остапенко (Латвия) за 1 час и 12 минут – 4:6, 3:6.

Это была первая очная встреча тандемов.

В четвертьфинале Кенин и Остапенко сыграют либо с тандемом Ингрид Гамарра Мартинс / Сара Соррибес-Тормо, либо с тандемом Джесика Малечкова / Мириам Шкох.

Украину на травяном турнире в Великобритании в одиночном разряде представляет Ангелина Калинина, которая во втором круге сыграет с Маккартни Кесслер. Поединок запланирован на 24 июня, ориентировочно в 13:00 по Киеву.

WTA 250 Истборн. Пары, 1/8 финала

Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) – София Кенин (США) / Алена Остапенко (Латвия) [3] – 4:6, 3:6