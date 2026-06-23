Таблица ЧМ. Франция и Норвегия досрочно вышли в плей-офф из группы I

В ночь на 23 июня состоялись матчи второго тура чемпионата мира 2026.

Сборные Франции и Норвегии, одержав вторые победы, досрочно вышли в плей-фф из группы I.

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Сборная Франции в Филадельфии разгромила команду Ирака. Килиан Мбаппе оформил дубль, также гол забил Усман Дембеле.

Сборная Норвегии одержала победу над Сенегалом (3:2) в Ист-Резерфорде. Два гола забил лидер норвежской команды Эрлинг Холанд.

Франция и Норвегия набрали по 6 очков и досрочно вышли в плей-офф. Они разыграют первое место группы в 3-м туре (Францию устроит и ничья).

Сенегал и Ирак, потерпев по два поражения, определят обладателя третьего места. У команды, которая наберет 3 очка, будет шанс пройти в плей-офф по рейтингу третьих мест.

ЧМ-2026. Турнирная таблица группы I

Франция, Норвегия (по 6 очков), Сенегал, Ирак (по 0)

Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:

Франция – уже вышла, Норвегия – уже вышла, Сенегал – 70%, Ирак – 2%

Дальнейшее расписание матчей группы I

26 июня. Норвегия – Франция, Сенегал – Ирак

Чемпионат мира 2026. 2-й тур, 23 июня 2026

🔹 Филадельфия (штат Пенсильвания, США), Lincoln Financial Field

00:00. Франция – Ирак – 3:0

Голы: Килиан Мбаппе, 14, 54, Усман Дембеле, 66

🔹 Ист-Резерфорд (штат Нью-Джерси, США), MetLife Stadium

Норвегия – Сенегал – 3:2

Голы: Маркус Педерсен, 43, Эрлинг Холанд, 48, 58 – Исмаила Сарр, 53, 90+3

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