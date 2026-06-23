ФОТО. Дубль Мбаппе принес победу сборной Франции над Ираком
Матч после первого тайма был приостановлен из-за грозы и молнии
Сборная Франции разгромила команду Ирака (3:0) в матче чемпионата мира 2026.
Поединок 2-го тура состоялся в Филадельфии (штат Пенсильвания) на стадионе Lincoln Financial Field.
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Команда Франции имела значительное игровое преимущество. Счет был открыт на 14-й минуте, когда Килиан Мбаппе завершил комбинацию после передачи Майкла Олисе.
Матч после первого тайма был приостановлен из-за грозы и молнии.
На 54-й минуте Мбаппе оформил дубль, воспользовавшись передачей Усмана Дембеле. А на 66-й минуте Дембеле отметился забитым мячом после ассиста Майкла Олисе и установил окончательный счет (3:0).
Благодаря этой победе Франция (как и Норвегия) набрала 6 очков и досрочно вышла в плей-офф.
Чемпионат мира 2026. 2-й тур, 23 июня 2026
Филадельфия (штат Пенсильвания, США), Lincoln Financial Field
00:00. Франция – Ирак – 3:0
Голы: Килиан Мбаппе, 14, 54, Усман Дембеле, 66
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