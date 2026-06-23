ФОТО. Дубль Мбаппе принес победу сборной Франции над Ираком

Сборная Франции разгромила команду Ирака (3:0) в матче чемпионата мира 2026.

Поединок 2-го тура состоялся в Филадельфии (штат Пенсильвания) на стадионе Lincoln Financial Field.

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Команда Франции имела значительное игровое преимущество. Счет был открыт на 14-й минуте, когда Килиан Мбаппе завершил комбинацию после передачи Майкла Олисе.

Матч после первого тайма был приостановлен из-за грозы и молнии.

На 54-й минуте Мбаппе оформил дубль, воспользовавшись передачей Усмана Дембеле. А на 66-й минуте Дембеле отметился забитым мячом после ассиста Майкла Олисе и установил окончательный счет (3:0).

Благодаря этой победе Франция (как и Норвегия) набрала 6 очков и досрочно вышла в плей-офф.

Чемпионат мира 2026. 2-й тур, 23 июня 2026

Филадельфия (штат Пенсильвания, США), Lincoln Financial Field

00:00. Франция – Ирак – 3:0

Голы: Килиан Мбаппе, 14, 54, Усман Дембеле, 66

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