ФОТО. Бенефис Холанда. Норвегия одержала вторую победу на ЧМ-2026

Сборная Норвегии одержала победу над Сенегалом (3:2) в матче 2-го тура чемпионата мира 2026.

Команды провели поединок в Ист-Резерфорде (штат Нью-Джерси) на арене MetLife Stadium.

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Первый тайм прошел в довольно осторожном темпе. Счет был открыт на 43-й минуте, когда отличился Маркус Педерсен.

После перерыва игра резко оживилась. На 48-й минуте Эрлинг Холанд удвоил преимущество норвежцев после передачи Мартена Эдегора. Однако Сенегал быстро ответил, на 53-й минуте Исмаила Сарр сократил отставание после ассиста Садио Мане.

На 58-й минуте Эрлинг Холанд оформил дубль и снова увеличил преимущество Норвегии (ассист Патрика Берга). В концовке матча африканская команда вернула интригу: Сарр забил второй мяч на 90+3-й минуте (пас Николаса Джексона), но на большее Сенегалу не хватило времени.

Норвегия набрала 6 очков (как и Франция) и досрочно вышла в плей-офф.

Турнирное положение: Франция, Норвегия (по 6 очков), Сенегал, Ирак (по 0).

Чемпионат мира 2026. Группа I. 2-й тур, 23 июня 2026

Ист-Резерфорд (штат Нью-Джерси, США), MetLife Stadium

03:00. Норвегия – Сенегал – 3:2

Голы: Маркус Педерсен, 43, Эрлинг Холанд, 48, 58 – Исмаила Сарр, 53, 90+3

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