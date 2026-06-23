Французский нападающий Усман Дембеле забил свой первый гол на чемпионате мира.

Случилось это в поединке второго тура группового этапа, в котором команда Дидье Дешама со счетом 3:0 обыграла Ирак.

Дубль оформил Килиан Мбаппе, на счету которого уже 60 мячей за сборную Франции. а Усман Дембеле забил первый гол на мундиалях в карьере, а также отдал голевую передачу.

Всего на чемпионатах мира Усман дембеле сыграл 13 матчей, в которых успел отличиться 1 точным ударом и 3 голевыми передачами. Со сборной Франции он стал чемпионом мира в 2018 году и взял серебро мундиаля в 2022.