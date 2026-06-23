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Чемпионат мира
23 июня 2026, 16:26 | Обновлено 23 июня 2026, 16:34
31
0

Усман Дембеле забил свой первый гол на чемпионате мира

Французский форвард поразил ворота Ирака

23 июня 2026, 16:26 | Обновлено 23 июня 2026, 16:34
31
0
Усман Дембеле забил свой первый гол на чемпионате мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле
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Французский нападающий Усман Дембеле забил свой первый гол на чемпионате мира.

Случилось это в поединке второго тура группового этапа, в котором команда Дидье Дешама со счетом 3:0 обыграла Ирак.

Дубль оформил Килиан Мбаппе, на счету которого уже 60 мячей за сборную Франции. а Усман Дембеле забил первый гол на мундиалях в карьере, а также отдал голевую передачу.

Всего на чемпионатах мира Усман дембеле сыграл 13 матчей, в которых успел отличиться 1 точным ударом и 3 голевыми передачами. Со сборной Франции он стал чемпионом мира в 2018 году и взял серебро мундиаля в 2022.

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сборная Франции по футболу сборная Ирака по футболу статистика ЧМ-2026 по футболу Усман Дембеле
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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