Лионель Месси стал новым рекордсменом-бомбардиром чемпионатов мира

38-летний форвард сборной Аргентины Лионель Месси в матче с Австрией забил 18-й мяч в финальных турнирах чемпионатов мира и стал новым рекордсменом-бомбардиром мундиалей, обойдя на 2 гола немца Мирослава Клозе. 7 раз Лионель отличился на ЧМ-2022, 5 – на ЧМ-2026, 4 – на ЧМ-2014, по 1 – на ЧМ-2006 и ЧМ-2018. Рекордную цифру составили один хет-трик, три - дубля и 9 – одиночных «выстрелов». 17 мячей Лионель забил в основном составе и 1 – после выхода на замену, 14 – с игры и 4 – с пенальти, 9 – в первых таймах, 8 – во вторых и 1 – в дополнительное время.

После точных ударов Месси довелось вынимать мяч из сетки голкиперам 12 команд – 6 европейских, 3-х – азиатских, 2-х – африканских и 1-й – североамериканской. 6 голов Лионеля стали победными для аргентинцев, а еще 2 – ничейными. На рекорд Месси понадобилось 28 игр (средняя результативность – 0,64) и 20 лет 6 дней, начиная с премьерного гола, который он отпраздновал 16 июня 2006 года в поединке группового турнира с Сербией и Черногорией (6:0). В матчах, в которых забивал Лионель, Аргентина одержала 10 побед, две встречи завершила вничью и лишь одну проиграла (мячи 36-12).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ