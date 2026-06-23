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Украина. Премьер лига
23 июня 2026, 11:27 | Обновлено 23 июня 2026, 11:56
719
0

Клуб Украинской Премьер-лиги продолжает бороться с финансовыми проблемами

Футболисты «Кудровки» получили зарплату за два месяца, но так и не дождались премиальных

23 июня 2026, 11:27 | Обновлено 23 июня 2026, 11:56
719
0
Клуб Украинской Премьер-лиги продолжает бороться с финансовыми проблемами
ФК Кудровка
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Клуб Украинской Премьер-лиги – «Кудровка» – начнет подготовку к новому сезону 1 июля, когда футболисты соберутся под руководством главного тренера Александра Протченко.

В течении прошлого чемпионата в прессе неоднократно появлялась информация о серьезных финансовых проблемах коллектива из Черниговской области.

По информации UA-Football, 19 июня футболисты получили зарплату за март и апреля, но так и не дождались выплаты премиальных, которые были обещаны год назад.

Игроки «Кудровки» ждут денег за семь побед в Премьер-лиге 2025/26, а также премий за выход в элитный дивизион по итогам позапрошлого сезона, когда команда одолела полтавскую «Ворсклу» в плей-офф.

Стоит отметить, что президент клуба ни разу не озвучил сумму премиальных, которую должны получить футболисты «Кудровки».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кудровка финансы долги премиальные
Николай Тытюк Источник: UA-Football
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