Клуб Украинской Премьер-лиги продолжает бороться с финансовыми проблемами

Клуб Украинской Премьер-лиги – «Кудровка» – начнет подготовку к новому сезону 1 июля, когда футболисты соберутся под руководством главного тренера Александра Протченко.

В течении прошлого чемпионата в прессе неоднократно появлялась информация о серьезных финансовых проблемах коллектива из Черниговской области.

По информации UA-Football, 19 июня футболисты получили зарплату за март и апреля, но так и не дождались выплаты премиальных, которые были обещаны год назад.

Игроки «Кудровки» ждут денег за семь побед в Премьер-лиге 2025/26, а также премий за выход в элитный дивизион по итогам позапрошлого сезона, когда команда одолела полтавскую «Ворсклу» в плей-офф.

Стоит отметить, что президент клуба ни разу не озвучил сумму премиальных, которую должны получить футболисты «Кудровки».