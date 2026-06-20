Три клуба Украинской Премьер-лиги имеют серьезные финансовые проблемы

Три клуба Украинской Премьер-лиги – «Кудровка», криворожский «Кривбасс» и одесский «Черноморец» – имеют серьезные финансовые проблемы перед стартом нового сезона.

По информации источника, команда Патрика ван Леувена намерена попрощаться с ведущими игроками, чтобы наполнить бюджет. «Бело-красно-черные» сделают ставку на арендованных исполнителей.

Криворожский клуб был вынужден отказаться от сборов за границей и решил остаться в родном городе, где будет готовиться к сезону 2026/27.

С проблемами столкнулся и «Черноморец» – «моряки» имеют трансферный бан, рискуют потерять около десяти игроков, которых попытаются заменить футболистами «Полесья».

Сообщается, что президент одесского клуба обсуждал с Геннадием Буткевичем возможность арендовать несколько футболистов из Житомира.

«Кудровка» также находится далеко не в оптимальном состоянии, так как имеет задолженности перед собственными игроками. Подопечные Александра Протченко сумели сохранить свое место в элитном дивизионе по итогам плей-офф.