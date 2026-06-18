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Украина. Премьер лига
18 июня 2026, 10:21 |
1195
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ОФИЦИАЛЬНО. Известны все участники Украинской Премьер-лиги 2026/27

«Буковина», «Черноморец» и «Левый Берег» заменили «Рух», «Александрию» и «Полтаву»

18 июня 2026, 10:21 |
1195
3 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Известны все участники Украинской Премьер-лиги 2026/27
Украинская Премьер-лига
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В среду, 17 июня, в столице Украины состоялось общее собрание участников Объединения профессиональных футбольных клубов Украины «Премьер-Лига».

На собрании были утверждены итоги Всеукраинских соревнований по футболу среди команд сезона 2025/26 (чемпионат и Национальная лига U-19).

Представители клубов Украинской Премьер-лиги ознакомились и утвердили ежегодный отчет финансово-хозяйственной деятельности в сезоне 2025/26 и финансовый план следующего сезона.

Официально был утвержден состав участников сезона 2026/27: выбыли «Рух» (Львов), «Александрия» и «Полтава», присоединились «Буковина» (Черновцы), «Черноморец» (Одесса) и «Левый Берег» (Киев).

Все клубы получили соответствующие аттестаты от УАФ, представители Украины в еврокубках – дополнительные лицензии.

Представители клубов утвердили проект изменений и дополнений в Регламент соревнований на сезон 2026/27, в котором запланировано проведение чемпионата молодежных команд Украинской Премьер-лиги.

Участники Украинской Премьер-лиги 2026/27:

  • «Шахтер» (Донецк)
  • «Динамо» (Киев)
  • «Кривбасс» (Кривой Рог)
  • «Полесье» (Житомир)
  • ЛНЗ (Черкассы)
  • «Карпаты» (Львов)
  • «Оболонь» (Киев)
  • «Колос» (Ковалевка)
  • «Верес» (Ровно)
  • «Заря» (Луганск)
  • «Харьков»
  • «Левый Берег» (Киев)
  • «Эпицентр» (Каменец-Подольский)
  • «Буковина» (Черновцы)
  • «Черноморец» (Одесса)
  • «Кудровка»

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Николай Тытюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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а чого емблему не поміняли на фото ? фк Харків  має вже нову ,а не металіст 1925 ??? 
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+1
Лівий берег і 🤢 чорноморець - НА ВИЛІТ !!!
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0
Цікаво хто буде на виліт в пердів в цьому сезоні 
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0
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