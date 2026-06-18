ОФИЦИАЛЬНО. Известны все участники Украинской Премьер-лиги 2026/27
«Буковина», «Черноморец» и «Левый Берег» заменили «Рух», «Александрию» и «Полтаву»
В среду, 17 июня, в столице Украины состоялось общее собрание участников Объединения профессиональных футбольных клубов Украины «Премьер-Лига».
На собрании были утверждены итоги Всеукраинских соревнований по футболу среди команд сезона 2025/26 (чемпионат и Национальная лига U-19).
Представители клубов Украинской Премьер-лиги ознакомились и утвердили ежегодный отчет финансово-хозяйственной деятельности в сезоне 2025/26 и финансовый план следующего сезона.
Официально был утвержден состав участников сезона 2026/27: выбыли «Рух» (Львов), «Александрия» и «Полтава», присоединились «Буковина» (Черновцы), «Черноморец» (Одесса) и «Левый Берег» (Киев).
Все клубы получили соответствующие аттестаты от УАФ, представители Украины в еврокубках – дополнительные лицензии.
Представители клубов утвердили проект изменений и дополнений в Регламент соревнований на сезон 2026/27, в котором запланировано проведение чемпионата молодежных команд Украинской Премьер-лиги.
Участники Украинской Премьер-лиги 2026/27:
- «Шахтер» (Донецк)
- «Динамо» (Киев)
- «Кривбасс» (Кривой Рог)
- «Полесье» (Житомир)
- ЛНЗ (Черкассы)
- «Карпаты» (Львов)
- «Оболонь» (Киев)
- «Колос» (Ковалевка)
- «Верес» (Ровно)
- «Заря» (Луганск)
- «Харьков»
- «Левый Берег» (Киев)
- «Эпицентр» (Каменец-Подольский)
- «Буковина» (Черновцы)
- «Черноморец» (Одесса)
- «Кудровка»
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