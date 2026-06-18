ОФИЦИАЛЬНО. Известны все участники Украинской Премьер-лиги 2026/27

В среду, 17 июня, в столице Украины состоялось общее собрание участников Объединения профессиональных футбольных клубов Украины «Премьер-Лига».

На собрании были утверждены итоги Всеукраинских соревнований по футболу среди команд сезона 2025/26 (чемпионат и Национальная лига U-19).

Представители клубов Украинской Премьер-лиги ознакомились и утвердили ежегодный отчет финансово-хозяйственной деятельности в сезоне 2025/26 и финансовый план следующего сезона.

Официально был утвержден состав участников сезона 2026/27: выбыли «Рух» (Львов), «Александрия» и «Полтава», присоединились «Буковина» (Черновцы), «Черноморец» (Одесса) и «Левый Берег» (Киев).

Все клубы получили соответствующие аттестаты от УАФ, представители Украины в еврокубках – дополнительные лицензии.

Представители клубов утвердили проект изменений и дополнений в Регламент соревнований на сезон 2026/27, в котором запланировано проведение чемпионата молодежных команд Украинской Премьер-лиги.

Участники Украинской Премьер-лиги 2026/27: