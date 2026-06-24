Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер

Переход вингера «Жироны» Виктора Цыганкова в «Трабзонспор» затруднился.

По информации зарубежных СМИ, главными претендентами на 28-летнего футболиста остаются клубы из MLS, которые готовы предложить выгодные условия как игроку, так и его нынешнему клубу.

Сообщается, что владельцы «Жироны» также рассматривают вариант с продажей игрока в США, а сам Цыганков не возражает против такого развития карьеры.

В то же время интерес к украинцу сохраняют и европейские клубы, среди которых упоминаются «Аякс» и «Эспаньол», однако конкретных предложений пока недостаточно для окончательного решения.

«Жирона» не планирует отпускать футболиста дешево – ориентировочная сумма трансфера может составить не менее 15 миллионов евро.

В «Трабзонспоре» тем временем рассматривают альтернативные варианты усиления атаки, поскольку переговоры по Цыганкову заметно осложнились.