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  4. Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
Турция
24 июня 2026, 09:32 |
12187
14

Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер

Украинец может переехать в США

24 июня 2026, 09:32 |
12187
14 Comments
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Переход вингера «Жироны» Виктора Цыганкова в «Трабзонспор» затруднился.

По информации зарубежных СМИ, главными претендентами на 28-летнего футболиста остаются клубы из MLS, которые готовы предложить выгодные условия как игроку, так и его нынешнему клубу.

Сообщается, что владельцы «Жироны» также рассматривают вариант с продажей игрока в США, а сам Цыганков не возражает против такого развития карьеры.

В то же время интерес к украинцу сохраняют и европейские клубы, среди которых упоминаются «Аякс» и «Эспаньол», однако конкретных предложений пока недостаточно для окончательного решения.

«Жирона» не планирует отпускать футболиста дешево – ориентировочная сумма трансфера может составить не менее 15 миллионов евро.

В «Трабзонспоре» тем временем рассматривают альтернативные варианты усиления атаки, поскольку переговоры по Цыганкову заметно осложнились.

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Дмитрий Олийченко Источник: Taka Gazetesi
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Комментарии 14
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А як же: " Угода закрита на 99,9%. Циганков прямує в знаменитий клуб"???
Я ж казав - Пиздун!!!!
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+18
Та яке ускладнення, дайош ще двісті новин про Трабзонспор 😁
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+7
А автори спорт.юа смерть з косою для української спортивної журналістики 
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+5
Жирона смерть з косою для українських футболістів(
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+2
Цікаво чи коли небудь закінчиться ця Санта Барбара
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+2
Ніхто його зараз не купить, ще купа часу збивати ціну
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+2
Чи є якась інформація щодо Луніна? Чи прийнято остаточне рішення? Чи зробило керівництво резонансну заяву?
Ответить
+1
Класична ситуація жовтої преси - придумувач гівновкидів і декілька довбограїв на підтанцівкі. На більше ржава ботва не спроможна, на цьому увесь запас сірої речовини закінчується)
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0
Никто не хочет покупать бестолкового динамавца...
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Там ситуація проста як двері Жирона далі старається наїбати Динамо , клуб МЛС входить в одну систему з Жироною , оформлять як внутрішній перехід. І гроші втихаря поділять Суркіс отримає дулю. А Циган буде боятися появитися в Європі, ше один придурок до пари Мудрику...
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-1
Показать Скрыть 2 ответа
Ліга пенсіонерів-інвалідів якраз для Віті, куди йому в той Трабзон, які еврокубкі? Він цей сезон в іспанському аутсайдері по півгодини стояв на полі, з інтенсивністю гри Трабзона він помре.
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-9
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