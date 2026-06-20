Звезду сборной Украины ждут в Барселоне

Спортивный директор «Эспаньола» Мончи активно работает над усилением состава перед новым сезоном. В сфере интересов каталонского клуба оказались сразу два футболиста «Жироны» – защитник Арнау Мартинес и украинский вингер Виктор Цыганков.

По информации испанских СМИ, в отношении Мартинеса рассматривается вариант с арендой. После вылета «Жироны» из Ла Лиги сумма отступных за 23-летнего футболиста снизилась до 8 миллионов евро, что сделало его более доступным для потенциальных покупателей. В то же время интерес к универсальному защитнику также проявляет римский «Лацио».

Более сложной выглядит ситуация с Цыганковым. Украинец остается одним из самых ценных активов «Жироны», а клуб рассчитывает получить за его трансфер около 15 миллионов евро. При этом прописанная в контракте сумма отступных составляет 30 миллионов, поскольку после понижения в классе сумма выкупа автоматически не изменилась.

В «Эспаньоле» считают, что украинец способен значительно усилить атакующий потенциал команды, однако реализация сделки потребует сложных финансовых решений.

Дополнительной проблемой для каталонцев является конкуренция со стороны других клубов. Ранее интерес к украинцу приписывали амстердамскому «Аяксу», а турецкие СМИ сообщали об активной работе над трансфером со стороны «Трабзонспора».

Несмотря на это, у «Эспаньола» остаются шансы, ведь сам Цыганков, по данным источников, хотел бы продолжить карьеру именно в испанской Ла Лиге.