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Испания
20 июня 2026, 12:38 |
1467
0

Неожиданный вариант. Жирона выбрала нового тренера

Команду возглавит Кике Альварес

20 июня 2026, 12:38 |
1467
0
Неожиданный вариант. Жирона выбрала нового тренера
ФК Жирона. Кике Альварес
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Каталонский клуб «Жирона» назначит испанского специалиста Кике Альвареса на должность главного тренера первой команды клуба, сообщает издание Cadena Ser.

По информации источника, стороны уже согласовали все условия контракта и находятся на финальной стадии переговоров.

С 2024 года 50-летний Кике Альварес возглавляет вторую команду «Жироны».

В составе «Жироны» выступают 4 украинских футболиста: вратарь Владислав Крапивцов, вингер Виктор Цыганков и нападающие Владислав Ванат и Александр Пищур.

Предыдущим главным тренером «Жироны» был Мичел, который недавно возглавил «Аякс». В сезоне Ла Лиги 2025/26 «Жирона» под его руководством набрала 41 очко в 38 матчах и заняла 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, вылетев во второй дивизион.

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Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига назначение тренера
Дмитрий Вус Источник: Cadena Ser
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