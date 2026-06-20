Неожиданный вариант. Жирона выбрала нового тренера

Каталонский клуб «Жирона» назначит испанского специалиста Кике Альвареса на должность главного тренера первой команды клуба, сообщает издание Cadena Ser.

По информации источника, стороны уже согласовали все условия контракта и находятся на финальной стадии переговоров.

С 2024 года 50-летний Кике Альварес возглавляет вторую команду «Жироны».

В составе «Жироны» выступают 4 украинских футболиста: вратарь Владислав Крапивцов, вингер Виктор Цыганков и нападающие Владислав Ванат и Александр Пищур.

Предыдущим главным тренером «Жироны» был Мичел, который недавно возглавил «Аякс». В сезоне Ла Лиги 2025/26 «Жирона» под его руководством набрала 41 очко в 38 матчах и заняла 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, вылетев во второй дивизион.