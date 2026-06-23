Лионель Месси установил рекорд на ЧМ по количеству сыгранных минут
Аргентинец провел на турнире уже 2489 минут
Аргентинская звезда Лионель Месси установил рекорд по количеству сыгранных минут на чемпионатах мира.
Историческим для Месси стал матч второго тура ЧМ-2026 против Австрии (2:0), в котором он оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории турнира.
За свою карьеру Лионель принял участие в шести чемпионатах мира и провел на них 2489 минут – показатель, которого ранее не достигал никто.
Это число в дальнейшем будет только расти, так как Аргентина еще до старта третьего тура уже гарантировала себе выход в плей-офф.
Lionel Messi has played the most minutes in World Cup history... we are witnessing history 🏃♂️💥 pic.twitter.com/Zp0pvVsiaa— OneFootball (@OneFootball) June 22, 2026
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