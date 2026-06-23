Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лионель Месси установил рекорд на ЧМ по количеству сыгранных минут
Чемпионат мира
23 июня 2026, 03:49 | Обновлено 23 июня 2026, 03:56
95
0

Лионель Месси установил рекорд на ЧМ по количеству сыгранных минут

Аргентинец провел на турнире уже 2489 минут

23 июня 2026, 03:49 | Обновлено 23 июня 2026, 03:56
95
0
Лионель Месси установил рекорд на ЧМ по количеству сыгранных минут
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Аргентинская звезда Лионель Месси установил рекорд по количеству сыгранных минут на чемпионатах мира.

Историческим для Месси стал матч второго тура ЧМ-2026 против Австрии (2:0), в котором он оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории турнира.

За свою карьеру Лионель принял участие в шести чемпионатах мира и провел на них 2489 минут – показатель, которого ранее не достигал никто.

Это число в дальнейшем будет только расти, так как Аргентина еще до старта третьего тура уже гарантировала себе выход в плей-офф.

По теме:
ВИДЕО. Холанд забил третий мяч на ЧМ-2026: ассистировал Эдегор
ВИДЕО. Ошибка Кулибали. Как Сенагал пропустил от Норвегии на ЧМ-2026
Двухчасовой перерыв. Франция с дублем Мбаппе разбила Ирак в матче ЧМ-2026
рекорд Лионель Месси сборная Аргентины по футболу сборная Австрии по футболу статистика ЧМ-2026 по футболу
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Во второй тайме матча ЧМ-2026 Франция – Ирак не будет перерыва на водопой
Футбол | 23 июня 2026, 02:53 0
Во второй тайме матча ЧМ-2026 Франция – Ирак не будет перерыва на водопой
Во второй тайме матча ЧМ-2026 Франция – Ирак не будет перерыва на водопой

Встреча была прервана после первого тайма из-за грозы в Филадельфии

ВИДЕО. Месси не реализовал пенальти на старте матча ЧМ Аргентина – Австрия
Футбол | 22 июня 2026, 20:14 6
ВИДЕО. Месси не реализовал пенальти на старте матча ЧМ Аргентина – Австрия
ВИДЕО. Месси не реализовал пенальти на старте матча ЧМ Аргентина – Австрия

Лионель пробил мимо ворот с 11-й метровой точки на 9-й минуте поединка 2-го тура ЧМ-2026

Усик определился со следующим соперником и местом боя
Бокс | 22.06.2026, 09:48
Усик определился со следующим соперником и местом боя
Усик определился со следующим соперником и местом боя
Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика
Футбол | 22.06.2026, 10:22
Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика
Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
Футбол | 22.06.2026, 22:02
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Таблица ЧМ-2026. Германия выиграла группу E, Кюрасао сотворило историю
Таблица ЧМ-2026. Германия выиграла группу E, Кюрасао сотворило историю
21.06.2026, 05:20 1
Футбол
Всё решил тай-брейк. Украина проиграла матч жизни в Лиге наций
Всё решил тай-брейк. Украина проиграла матч жизни в Лиге наций
21.06.2026, 11:12 59
Волейбол
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
22.06.2026, 10:38 7
Футбол
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
21.06.2026, 10:05 22
Футбол
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
21.06.2026, 10:58 1
Бокс
Чемпионка Уимблдона-2023 отстранена от тенниса из-за отказа от допинг-теста
Чемпионка Уимблдона-2023 отстранена от тенниса из-за отказа от допинг-теста
22.06.2026, 17:01 15
Теннис
ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
22.06.2026, 09:07 14
Футбол
Таблица ЧМ-2026. Египет возглавил группу G. Выйдет ли Бельгия в плей-офф?
Таблица ЧМ-2026. Египет возглавил группу G. Выйдет ли Бельгия в плей-офф?
22.06.2026, 06:15 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем