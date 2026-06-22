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22 июня 2026, 22:51 | Обновлено 22 июня 2026, 23:30
423
0

«Не верили». Литвин рассказал, как покидал российский клуб

Димтрий Литвин сразу разорвал соглашение со ска «хабаровск»

22 июня 2026, 22:51 | Обновлено 22 июня 2026, 23:30
423
0
«Не верили». Литвин рассказал, как покидал российский клуб
Дмитрий Литвин
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Украинский защитник «Куала-Кумпур» Дмитрий Литвин в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, как покидал российский ска «хабаровск» после начала российско-украинской войны:

– В 2021 году вы приняли решение перейти в чемпионат россии. Как сейчас, учитывая все, оцениваете свой шаг?
– Моя мгновенная реакция на произошедшее – это самое главное, я считаю. Это мой опыт, не самый приятный, но такой, какой есть.

– Вы расторгли контракт со ска (хабаровск) 1 марта 2022 года. Как и где вы встретили утро 24 февраля?
– 24 февраля с командой мы были на сборах в Турции.

В 5 утра меня разбудил сосед по комнате Глеб Грачев с криком: «Просыпайся, на нас напали». Сразу позвонил родителям, они сказали, что началась война. В 10 утра я пошел и попросил расторгнуть контракт. В 12 часов подписал бумаги.

– Что в те первые дни полномасштабной войны говорили ваши русские одноклубники и руководство клуба?
– Они были также в шоке и не верили в происходящее. К тому времени я почти ни с кем не общался и постоянно находился в своем номере.

– Как у вас физически получилось уехать из россии в первые дни вторжения? Это был сложный путь?
– Я покидал команду из Турции.

– Как получилось расторгнуть контракт с российским клубом? Есть игроки, которые говорили, что им не позволяли это сделать.
– Все очень просто. В 10 утра я пообщался с начальником команды и тренером и сказал, что не смогу играть во время войны, давайте расторгать контракт. Они с пониманием отнеслись к этому, и в 12 часов подготовили бумаги. Я подписал их, и на этом все.

Приблизительно через 3-5 дней появился вариант с Фарерами, я сразу полетел и заключил контракт. А по поводу других могу сказать, что это правда – с игроками не хотели разрывать контракты и отпускать их, особенно в начале.

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Даниил Кирияка Sport.ua
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