Дмитрий ЛИТВИН: «Понимаю, что было моей ошибкой оказаться в россии»

В свое время луганская «Заря» нашла его в резервном коллективе португальской «Бенфики». В команде Юрия Вернидуба центральный защитник Дмитрий Литвин играл с переменным успехом, но дебютировать в составе молодежной сборной Украины сумел. Пробовал свои силы в донецком «Олимпике», а в начале 2021 года оказался в… россии.

— Дмитрий, наш разговор может связаться только при одном условии. Ты должен задать направление русскому кораблю.

— Уверен, что этот курс понятен каждом украинцу — его четко указали наши моряки. Я могу лишь повторить их слова.

— Для тебя война началась на сборах в Турции, где ты находился вместе с СКА Хабаровск?

— Да, так и было. Примерно в пять утра я проснулся от телефонного разговора моего соседа по комнате. Это Глеб Грачев, бывший защитник «Стали» и «Черноморца», общался со своей родней из Попасной. Поговорив с ними, он сразу сказал: «Литва, просыпайся. Звони домой, у нас война началась».

— Какими были твои дальнейшие действия?

— Дождался завтрака и сразу подошел к руководству с просьбой разорвать контракт. Мне дали добро, но официально соглашение было расторгнуто 28-м числом. Все это время я с командой не тренировался и просто сидел на чемоданах. Разорвал контракт и Глеб Грачев.

— Тебя легко отпустили?

— Да, в этом вопросе не было никаких разногласий.

— С одноклубниками как прощался?

— Все пацаны зашли и выразили свое сожаление. Нормально расстались.

— То есть, там не все футболисты окончательно пробитые, но при этом все боятся публично высказывать свое мнение?

— Да, это исключено. Клуб — государственный, его спонсирует губернатор, и, если они что-то скажут, то про карьеру можно забыть. Там без шансов вообще.

— Где находились твои родители 24 февраля?

— В Киеве, они там до сих пор и находятся. В Масловке, что под Мироновкой, где я родился, живут бабушка и дедушка. Папа с мамой сказали, что их не оставят и никуда не поедут.

— Когда ты ехал на россию, думал, что футбол — вне политики?

— Наверное, я просто глобально не анализировал ситуацию. И, уж тем более, не мог подумать, что такое может произойти. Конечно, сейчас понимаю, что это было моей ошибкой. Мне не легко об этом говорить…

Я играл там год, зарабатывал деньги, а они сравнивают мою страну с землей, убивают людей. Ведут себя, как уроды — это еще мягко сказано.

— Как тебя занесло на Фареры?

— Такой вариант предложил агент. Я долго не думал — главное было быстрее оттуда уехать.

— На островах можно играть в футбол?

— Вполне. Я вам больше скажу: по организации, по тренировочному процессу тут солиднее, чем было в Хабаровске. Хороший тренерский штаб, все общение на английском языке. У нас в «Клаксвике» шесть сборников. Четыре футболиста поехали в национальную команду, а еще двое — в молодежку. Моя команда — чемпион страны. Летом стартует в квалификации Лиги чемпионов.

Дай Бог, война закончится в нашу пользу, и сюда приедет молодежная сборная Украины. Знаю, что в Запорожье она обыграла фарерцев лишь с минимальным счетом, а французы и вовсе сыграли с ними вничью. Так что сейчас везде в футбол можно играть.

— С кем-то из «Зари» поддерживаешь отношения?

— Да, периодически общаюсь с ребятами.

— Как тебе поступок Юрия Вернидуба?

— Конечно же, он заслуживает всяческого восхищения. Тут и говорить нечего — настоящий мужик.