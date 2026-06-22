Дмитрий ЛИТВИН: «Мечтаю о сильном чемпионате и вызове в сборную»

29-летний воспитанник «Динамо» в Украине сыграл всего ничего: два года в «Заре» в 2018-2020 гг. и сезон в «Олимпике», где он так и не смог стать основным игроком. Зато по миру Литвин поездил прилично: от Португалии, где играл в начале карьеры, до Фарерских островов, Азербайджана и страны 404. Там непродолжительный период защитник играл до полномасштабного вторжения и разорвал контракт сразу после нападения россии на Украину.

Последний сезон Дмитрий провел в экзотическом чемпионате Малайзии, защищая цвета клуба «Куала-Лумпур».

– Какими были первые впечатления от Малайзии, когда вышли из самолета? – спросил Литвина в начале разговора.

– Первые впечатления – очень много зелени и очень высокая влажность воздуха. А когда подъехали к городу, я был поражен тем, что это – настоящий мегаполис посреди джунглей. Невероятные здания, небоскребы – все выглядит очень необычно и произвело на меня сильное впечатление.

– Что самое экзотическое или необычное вы уже успели увидеть в этой стране?

– Наверное, огромный выбор овощей и фруктов. А еще – местная живность. Например, здесь тараканы размером чуть ли не с пол-ладони, да еще и летают. Это действительно впечатляет.

– Как адаптировались к местному климату?

– Да, это было непросто. Первое время даже на улицу сложно было выходить из-за влажности. Постепенно привык, хотя на разных островах она ощущается по-разному.

– Что скажете о местной кухне? Уже пробовали что-то шокирующее?

– Кухня здесь очень разнится с нашей. Поэтому пока жена была беременна, мы преимущественно готовили дома. Благо, в магазинах огромный выбор продуктов. А если говорить о местных блюдах, то хватало просто смотреть, что едят партнеры по команде. Тогда я понял, что не столь смел. У них сочетание очень острого с очень сладким – это абсолютная база. Потому как ревизор я бы такое не рекомендовал.

– Как там болеют? Узнают ли футболистов на улицах Куала-Лумпура?

– У команд с историей много фанатов, даже на выезде. Моя команда относительно молода, поэтому фан-база не так велика, но все равно узнают в городе, подходят сфотографироваться или взять автограф, поддерживают в соцсетях.

– Насколько популярен футбол в Малайзии по сравнению с другими видами спорта?

– Наверное, да, футбол – самый популярный вид спорта.

– Если сравнить уровень чемпионата Малайзии с европейскими лигами, где вы играли, на что это похоже?

– Это совсем другая лига, не похожая на Европу вообще. Климатические условия оказывают большое влияние на темп игры. Легионеры в каждой команде делают разницу в поле.

– Что в Малайзии стоит неоправданно дорого, а что – сущие копейки?

– Вообще здесь жизнь намного дешевле, чем во всех местах, где я жил до этого. Из дорогого, например, импортные товары из Японии: мясо вагю, отборные экзотические фрукты, но это то, что ты не покупаешь в повседневной жизни, а вот дешевого здесь очень много.

***

– В 18 лет вы переехали из системы харьковского «Металлиста» в Португалию. Как вообще возник этот вариант?

– Мой отец – футбольный человек. Через знакомых он нашел агента, благодаря которому я попал в Португалию.

– Сложно было адаптироваться к португальскому менталитету и языку в таком юном возрасте?

– На адаптацию понадобилось время, но очень помогло то, что я был не единственным украинцем тогда в команде. И мое сильное желание играть также помогало не обращать ни на что внимания.

– Вы попали в «Бенфику» Б. Что больше всего поразило в структуре этого европейского гранда?

– Больше всего меня поразило то, что это была действительно одна большая семья. Была общая столовая, где питались все вместе – от игроков академии до футболистов первой команды. Для меня это отличный пример того, что между молодыми и опытными игроками нет никаких барьеров, а молодые футболисты значительно легче адаптируются к требованиям первой команды.

Также очень поражала конкуренция на каждой позиции и высокий уровень индивидуального мастерства игроков со всего мира. Особенно запомнилось отношение к работе: на тренировках каждый выкладывался на 100%, а по их завершении многие оставались, чтобы дополнительно работать индивидуально над собой.

Еще добавлю интересную историю. Один из моих первых дней пребывания на базе. Иду на обед, и из столовой выходит легенда клуба, тогдашний капитан Луизау (для понимания: к тому времени «Бенфика» несколько лет подряд была чемпионом, я смотрел все их матчи против «Порту» и «Спортинга», видел, как он «выносил» людей, так что для меня это был большой пример топового защитника). Также центральный защитник, только втрое больше меня.

И я, как вкопанный, остановился и смотрю на него. А он, увидев это, подошел ко мне и начал общаться. Как у меня дела, на какой позиции я играю и т. п.

Именно о таких моментах я и говорю: когда ты находишься там, то чувствуешь себя, как в большой семье. Психологически такие моменты оказывают большое влияние на молодых игроков и их уверенность.

– С кем из нынешних мировых звезд приходилось тренироваться или пересекаться на базе в Лиссабоне?

– Защитник Рейнилду Мандава – очень быстрый, цепкий и неуступчивый игрок. Полузащитник Жоау Феликс – самый сильный и яркий игрок из тех, с кем я играл. Тогда он был еще юным талантом, но на поле принимал любой мяч – на уровне колена или шеи, все равно – и сразу вперед. Техника и принятие решений были вообще на другом уровне. Он всегда открывался между линиями, и нужно было просто туда доставить мяч, можно было хоть на удар это делать.

Нападающий Карлос Винисиус – это просто машина для забивания голов! Он играл за «Бенфику», «Наполи», «Тоттенхэм», «Фулхэм» – все команды не вспомню, сейчас он играет в «Гремио».

– Уже тогда было видно, что Феликс – будущая суперзвезда?

– Да, с первой тренировки я понял, что это топ-игрок. Хотя ему тогда было, наверное, 15 или 16 лет, и физически он выглядел ребенком. Однако, когда он сделал первые касания мяча, сразу стало ясно, что это большой талант.

– Какой он вне поля?

– Он был веселым и простым парнем. Его сразу взяли под крыло самые старшие парни в команде Б на то время, и он очень много шутил с ними. Вообще, тогда в команде была очень дружеская атмосфера.

– Какой главный урок вы извлекли из школы «Бенфики»?

– Нужно всегда над собой работать и совершенствоваться. Это, в принципе, урок из Португалии и по жизни.

Ну и, конечно, какие-то тактические и технические моменты именно в игре.

– Чего, по вашему мнению, не хватило, чтобы закрепиться в первой команде лиссабонцев?

– Очень большая конкуренция. Сейчас все защитники, которые со мной были в то время в команде Б, играют в премьер-лигах разных стран.

***

– Вы сменили несколько португальских клубов. По чему португальскому сейчас скучаете больше всего?

– Тренировочный процесс, открытый футбол и атмосфера на стадионах от болельщиков. Это всегда было очень эмоционально.

– После Португалии вы играли за «Зарю» и «Олимпик». Какой этап в УПЛ вспоминаете теплее всего?

– «Заря» – очень крутой период и очень важный в моей карьере. Многому научился и вырос в футбольном плане и как человек.

В «Олимпике» был также отличный коллектив, но я там задержался всего на полгода.

https://www.instagram.com/lytvyn_dima96

– В 2021 году вы приняли решение перейти в чемпионат россии. Как сейчас, учитывая все, оцениваете свой шаг?

– Моя мгновенная реакция на произошедшее – это самое главное, я считаю. Это мой опыт, не самый приятный, но такой, какой есть.

– Вы расторгли контракт со СКА (Хабаровск) 1 марта 2022 года. Как и где вы встретили утро 24 февраля?

– 24 февраля с командой мы были на сборах в Турции.

В 5 утра меня разбудил сосед по комнате Глеб Грачев с криком: «Просыпайся, на нас напали». Сразу позвонил родителям, они сказали, что началась война. В 10 утра я пошел и попросил расторгнуть контракт. В 12 часов подписал бумаги.

– Что в те первые дни полномасштабной войны говорили ваши русские одноклубники и руководство клуба?

– Они были также в шоке и не верили в происходящее. К тому времени я почти ни с кем не общался и постоянно находился в своем номере.

– Как у вас физически получилось уехать из россии в первые дни вторжения? Это был сложный путь?

– Я покидал команду из Турции.

– Как получилось расторгнуть контракт с российским клубом? Есть игроки, которые говорили, что им не позволяли это сделать.

– Все очень просто. В 10 утра я пообщался с начальником команды и тренером и сказал, что не смогу играть во время войны, давайте расторгать контракт. Они с пониманием отнеслись к этому, и в 12 часов подготовили бумаги. Я подписал их, и на этом все.

Приблизительно через 3-5 дней появился вариант с Фарерами, я сразу полетел и заключил контракт. А по поводу других могу сказать, что это правда – с игроками не хотели разрывать контракты и отпускать их, особенно в начале.

***

– Почти сразу после выезда из рф вы оказались на Фарерских островах в клубе «Клаксвик». Контраст был разительным?

– Да, это совсем другой мир – Скандинавия. Очень интересный опыт.

– Как это – играть в футбол там, где почти всегда ветер, холод и нет деревьев?

– Это гораздо легче, чем сильная жара и влажность. Мы ведь из Украины.

– Что делают местные футболисты на Фарерах в свободное время?

– Утром многие работали на работе, вечером были тренировки. Парни очень профессионально относились к работе. Все отдельно работали в зале по специальной программе, а дисциплина была на самом высоком уровне.

– Кем работали ваши одноклубники вне футбола?

– Самое интересное, что я запомнил: один из игроков сборной того времени, Рене, работал на электростанции или в электроэнергетической компании. Однажды он приехал на тренировку с каской в ​​руках, и я стал расспрашивать его о работе. У него была действительно серьезная должность.

Некоторые ребята работали в офисах, а младшие в большинстве своем были заняты на предприятиях. У нашего вратаря Мейнтхарда был собственный спортивный магазин. Я даже заказывал себе бутсы через него.

Все местные игроки совмещали футбол с работой, тогда как от иностранцев требовалось каждый день в 10 утра быть на стадионе. Тренажерный зал и тренировки на поле были обязательными. Командная тренировка проходила в 17:00, и, если честно, вообще не чувствовалось, что ребята после работы, потому что все выкладывались на максимум.

У них другой менталитет в этом плане и для меня это был важный опыт.

– Сколько футболистов могли полностью обеспечивать себя только футболом?

– На этот вопрос мне сложно ответить. Я только знаю, что почти все местные ребята либо работали, либо учились в зависимости от возраста.

– Как команда выступала в еврокубках, если многие игроки параллельно работали на обычных работах?

– Это вообще никак не влияло на команду. Все знали свою работу в поле. Мы очень серьезно готовились к каждому сопернику: смотрели видео, разбирали их игру и отрабатывали все на тренировках.

Перед матчами в раздевалке была стена с кучей бумаг (примерно 30–40): ауты, угловые, перемещения, зоны для передач – все было подробно расписано. В самом деле, такой уровень подготовки мне не случался ни до того, ни после.

В еврокубках мы проиграли «Буде-Глимт» 0:3 на выезде, но выиграли 3:1 дома. Прошли «Сутьеску» (Черногория) (0:0, 1:0), а команде «Балкани» (Косово) после 2:3 и 2:1 уступили только в серии пенальти.

За 6 матчей забили 8 голов, из них 5 – после стандартов. Это наглядно показывает, сколько внимания мы уделяли деталям.

– Впоследствии вы отыграли сезон в Азербайджане за «Сабаил». Чем запомнился местный чемпионат?

– Запомнился встречей с женой. Очень интересный и конкурентный чемпионат мне очень понравилось.

– Вы поиграли в Украине, Португалии, на Фарерах, в Азербайджане и Малайзии. Где комфортнее всего жить футболисту?

– Киев и Баку.

– Какая страна из этого списка вас в наибольшей степени изменила как человека?

– Каждая страна изменила меня. Украина – это база и дом. Португалия – это рост и футбольное становление. Азербайджан – это жена, изменение ценностей и приоритетов. Семья. Малайзия – роль отца и безусловная ответственность.

– О чем сейчас ваша главная футбольная мечта?

– Попасть в сильный чемпионат, в команду, с которой смогу добывать трофеи. Это будет фактором и шансом получить вызов в сборную.

Буду работать, а время все расставит на свои места.

– Рассматриваете ли вариант когда-нибудь завершить карьеру именно в украинском клубе?

– Почему бы и нет! Украина – это мой дом. Если будет интересное предложение, я с удовольствием вернусь.

Вадим АНДРЕЕВ