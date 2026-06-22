Чемпионка-2025 вылетела от квалифайерки в первом круге WTA 250 в Истборне

Прошлогодняя чемпионка Майя Джойнт (WTA 53) не сумела защитить титул на травяном турнире WTA 250 в Истборне, Великобритания.

Джойнт проиграла в первом круге квалифайерке, представительнице Колумбии Эмилиане Аранго (WTA 101) в двух сетах за 1 час и 33 минуты – 6:7 (2:7), 4:6.

Это была первая очная встреча соперниц.

Джойнт не смогла защитить заработанные очки за прошлогоднее чемпионство и в лайв-рейтинге опустилась на 86-е место. В 2025 году в решающем матче Майя одолела филиппинку Александру Эалу.

Аранго стартовала на турнире с квалификации, где обыграла Алишу Паркс и Софию Джонсон.

Для колумбийской теннисистки победа над Джойнт стала первой на травяном покрытии.

Во втором круге Аранго сыграет с победительницей матча Джанис Тджен – Кэти Макнелли.

WTA 250 Истборн. Трава, 1/16 финала

Майя Джойнт – Эмилиана Аранго [Q] – 6:7 (2:7), 4:6

Видеообзор матча