Чемпионка-2025 вылетела от квалифайерки в первом круге WTA 250 в Истборне
Майя Джойнт проиграла Эмилиане Аранго на старте турнира
Прошлогодняя чемпионка Майя Джойнт (WTA 53) не сумела защитить титул на травяном турнире WTA 250 в Истборне, Великобритания.
Джойнт проиграла в первом круге квалифайерке, представительнице Колумбии Эмилиане Аранго (WTA 101) в двух сетах за 1 час и 33 минуты – 6:7 (2:7), 4:6.
Это была первая очная встреча соперниц.
Джойнт не смогла защитить заработанные очки за прошлогоднее чемпионство и в лайв-рейтинге опустилась на 86-е место. В 2025 году в решающем матче Майя одолела филиппинку Александру Эалу.
Аранго стартовала на турнире с квалификации, где обыграла Алишу Паркс и Софию Джонсон.
Для колумбийской теннисистки победа над Джойнт стала первой на травяном покрытии.
Во втором круге Аранго сыграет с победительницей матча Джанис Тджен – Кэти Макнелли.
WTA 250 Истборн. Трава, 1/16 финала
Майя Джойнт – Эмилиана Аранго [Q] – 6:7 (2:7), 4:6
Видеообзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Верес оформил контракт с Натанаэлем Блером
Парижане уже ищут нового игрока