Довбику пора прощаться с Ромой. Известный клуб намерен приобрести Артема

Нападающий сборной Украины и «Ромы» Артем Довбик вновь оказался в центре внимания «Трабзонспора». Турецкий клуб вернулся к идее подписания 29-летнего форварда и уже активизировал работу над возможным трансфером.

По информации одного из самых авторитетных турецких источников A Spor, руководство «бордово-синих» уже ведет активные переговоры о переходе Артема. Украинский футболист уже давно находится в поле зрения клуба, но активные действия начались только сейчас.

Ранее легенда «Ромы» Роберто Пруццо не исключил, что летом римский клуб отдаст украинского нападающего Артема Довбика в аренду и будет вынужден платить ему часть его заработной платы.