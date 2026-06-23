Довбику пора прощаться с Ромой. Известный клуб намерен приобрести Артема
«Трабзонспор» активизировал усилия по трансферу украинца
Нападающий сборной Украины и «Ромы» Артем Довбик вновь оказался в центре внимания «Трабзонспора». Турецкий клуб вернулся к идее подписания 29-летнего форварда и уже активизировал работу над возможным трансфером.
По информации одного из самых авторитетных турецких источников A Spor, руководство «бордово-синих» уже ведет активные переговоры о переходе Артема. Украинский футболист уже давно находится в поле зрения клуба, но активные действия начались только сейчас.
Ранее легенда «Ромы» Роберто Пруццо не исключил, что летом римский клуб отдаст украинского нападающего Артема Довбика в аренду и будет вынужден платить ему часть его заработной платы.
🎯 TRABZONSPOR'DA HEDEF: 𝐀𝐑𝐓𝐄𝐌 𝐃𝐎𝐕𝐁𝐘𝐊— A Spor (@aspor) June 22, 2026
🔴🔵 Bordo-mavililer, Ukraynalı golcü için yeniden girişimlere başladı. pic.twitter.com/DYEcrH6rpM
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