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23 июня 2026, 07:02 |
603
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Довбику пора прощаться с Ромой. Известный клуб намерен приобрести Артема

«Трабзонспор» активизировал усилия по трансферу украинца

23 июня 2026, 07:02 |
603
1 Comments
Довбику пора прощаться с Ромой. Известный клуб намерен приобрести Артема
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Нападающий сборной Украины и «Ромы» Артем Довбик вновь оказался в центре внимания «Трабзонспора». Турецкий клуб вернулся к идее подписания 29-летнего форварда и уже активизировал работу над возможным трансфером.

По информации одного из самых авторитетных турецких источников A Spor, руководство «бордово-синих» уже ведет активные переговоры о переходе Артема. Украинский футболист уже давно находится в поле зрения клуба, но активные действия начались только сейчас.

Ранее легенда «Ромы» Роберто Пруццо не исключил, что летом римский клуб отдаст украинского нападающего Артема Довбика в аренду и будет вынужден платить ему часть его заработной платы.

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Артем Довбик Рома Рим трансферы Серии A трансферы Трабзонспор
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Ну, не раніше ніж Циганкова 😁
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