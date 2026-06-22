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  4. ВИДЕО. Голкипер Илья Ольховый поделился впечатлениями от дебюта за Динамо
Украина. Премьер лига
22 июня 2026, 15:29 |
503
0

ВИДЕО. Голкипер Илья Ольховый поделился впечатлениями от дебюта за Динамо

Вратарь дебютировал за столичную команду в товарищеском матче со Славией

22 июня 2026, 15:29 |
503
0
ВИДЕО. Голкипер Илья Ольховый поделился впечатлениями от дебюта за Динамо
ФК Динамо. Илья Ольховый
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Вратарь «Динамо» Илья Ольховый поделился впечатлениями от дебюта в составе бело-синих в товарищеском матче против пражской «Славии» (1:1):

«Впечатления, конечно, положительные. Приятно, что дебютировал, но игра показала, что еще есть много ошибок, есть над чем работать. Сейчас буду концентрироваться именно на этом.

Команда такого уровня для меня пока что непривычна в определенных моментах, но постепенно стараюсь адаптироваться, стараться на тренировках и вливаться в рабочий ритм.

Пока много работаем над физической подготовкой, в частности над силой ног, техникой передач и различными футбольными аспектами, которые помогают развиваться и прогрессировать.

В «Динамо» созданы все условия для развития: отличная инфраструктура, высококвалифицированный персонал и все необходимое для работы. Главное – усердно тренироваться, отдаваться полностью».

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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