ВИДЕО. Голкипер Илья Ольховый поделился впечатлениями от дебюта за Динамо

Вратарь «Динамо» Илья Ольховый поделился впечатлениями от дебюта в составе бело-синих в товарищеском матче против пражской «Славии» (1:1):

«Впечатления, конечно, положительные. Приятно, что дебютировал, но игра показала, что еще есть много ошибок, есть над чем работать. Сейчас буду концентрироваться именно на этом.

Команда такого уровня для меня пока что непривычна в определенных моментах, но постепенно стараюсь адаптироваться, стараться на тренировках и вливаться в рабочий ритм.

Пока много работаем над физической подготовкой, в частности над силой ног, техникой передач и различными футбольными аспектами, которые помогают развиваться и прогрессировать.

В «Динамо» созданы все условия для развития: отличная инфраструктура, высококвалифицированный персонал и все необходимое для работы. Главное – усердно тренироваться, отдаваться полностью».