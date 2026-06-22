Моуриньо обратился к звезде Реала после провала на ЧМ-2026

Главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо отправил личное сообщение звезде мадридского клуба и сборной Турции Арди Гюлеру.

Команда 21-летнего полузащитника проиграла первые два матча на ЧМ-2026 – против Австралии (0:2) и Парагвая (0:1). Таким образом, турки досрочно лишились шансов на выход из группы. Как сообщает известный инсайдер Игнасио Санчес, Моуриньо поддержал игрока «бланкос».

«Тебе не в чем себя винить. Я смотрел твои матчи, и ты был лучшим в своей команде. Отдохни и наберись сил. Мы вместе выиграем титулы», – написал он Гюлеру.

В прошлом сезоне Гюлер забил шесть мячей и отдал 14 результативных передач в 51 матче за «Реал». Он является одним из самых ценных игроков мадридского клуба. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 90 млн евро.