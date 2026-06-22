Моуриньо обратился к звезде Реала после провала на ЧМ-2026
Португалец поддержал Арду Гюлера
Главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо отправил личное сообщение звезде мадридского клуба и сборной Турции Арди Гюлеру.
Команда 21-летнего полузащитника проиграла первые два матча на ЧМ-2026 – против Австралии (0:2) и Парагвая (0:1). Таким образом, турки досрочно лишились шансов на выход из группы. Как сообщает известный инсайдер Игнасио Санчес, Моуриньо поддержал игрока «бланкос».
«Тебе не в чем себя винить. Я смотрел твои матчи, и ты был лучшим в своей команде. Отдохни и наберись сил. Мы вместе выиграем титулы», – написал он Гюлеру.
В прошлом сезоне Гюлер забил шесть мячей и отдал 14 результативных передач в 51 матче за «Реал». Он является одним из самых ценных игроков мадридского клуба. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 90 млн евро.
🚨Información exclusiva🚨— Ignacio Sánchez (@IgnacioSncez_) June 22, 2026
Mourinho le mandó un mensaje a Arda Guler tras la temprana eliminación de Turquía en el Mundial:
"No tienes nada que reprocharte. He visto tus partidos y has sido el mejor de tu equipo. Desconecta y carga las pilas. Vamos a ganar títulos juntos". pic.twitter.com/2pPd5YCHzU
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