Стало известно, какого нападающего Моуриньо хочет видеть в Реале

Журналистам стали известны планы нового главного тренера мадридского «Реала» Жозе Моуриньо на летнее трансферное окно.

С начала летнего трансферного окна к мадридскому клубу присоединились защитники Ибрахима Конате и Марк Кукурелья, а также полузащитник Бернарду Силва. Сообщается, что Моуриньо хочет дополнительно подписать центрального защитника и центрального полузащитника. Это главные приоритеты «Реала». Среди претендентов рассматриваются такие кандидатуры, как Рубен Диас и Алессандро Бастони, Матеус Фернандес и Энцо Фернандес.

В то же время португальский специалист хотел бы видеть в команде нападающего, умеющего играть роль традиционного девятого номера — футболиста, действующего на острие атаки и реализующего созданные моменты. Отмечается, что Моуриньо хочет иметь форварда типа Хосело на случай, когда игра против плотной обороны становится сложной.

Именно по этой причине Жозе пока не определился с будущим молодого нападающего Гонсало Гарсии, которым активно интересуется «Бетис».