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  4. Стало известно, какого нападающего Моуриньо хочет видеть в Реале
Испания
22 июня 2026, 15:04 |
1434
0

Стало известно, какого нападающего Моуриньо хочет видеть в Реале

Португалец хочет, иметь в команде традиционную «девятку»

22 июня 2026, 15:04 |
1434
0
Стало известно, какого нападающего Моуриньо хочет видеть в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо
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Журналистам стали известны планы нового главного тренера мадридского «Реала» Жозе Моуриньо на летнее трансферное окно.

С начала летнего трансферного окна к мадридскому клубу присоединились защитники Ибрахима Конате и Марк Кукурелья, а также полузащитник Бернарду Силва. Сообщается, что Моуриньо хочет дополнительно подписать центрального защитника и центрального полузащитника. Это главные приоритеты «Реала». Среди претендентов рассматриваются такие кандидатуры, как Рубен Диас и Алессандро Бастони, Матеус Фернандес и Энцо Фернандес.

В то же время португальский специалист хотел бы видеть в команде нападающего, умеющего играть роль традиционного девятого номера — футболиста, действующего на острие атаки и реализующего созданные моменты. Отмечается, что Моуриньо хочет иметь форварда типа Хосело на случай, когда игра против плотной обороны становится сложной.

Именно по этой причине Жозе пока не определился с будущим молодого нападающего Гонсало Гарсии, которым активно интересуется «Бетис».

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Жозе Моуриньо Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы Хоселу
Андрей Плыгун Источник: AS
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