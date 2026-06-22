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  4. Реал может подписать одного из лучших форвардов мира. Топ-трансфер лета
Испания
22 июня 2026, 13:47 |
1144
0

Реал может подписать одного из лучших форвардов мира. Топ-трансфер лета

Эрлинг Холанд готов покинуть «Манчестер Сити» и провести переговоры с мадридской командой

22 июня 2026, 13:47 |
1144
0
Реал может подписать одного из лучших форвардов мира. Топ-трансфер лета
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд
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Мадридский «Реал» может совершить один из самых громких трансферов лета и подписать форварда сборной Норвегии Эрлинга Холанда. Об этом сообщило издание El Nacional.

Один из лучших футболистов мира всерьез рассматривает возможность ухода из английского «Манчестер Сити» после того, как команду покинул именитый испанский тренер Пеп Гвардиола.

Норвежский нападающий попросил своих агентов изучить возможность переговоров с «Реалом». Эрлинг хочет знать, имеет ли королевский клуб желание и возможность осуществить такой трансфер.

Холанд считает привлекательным вариант со «сливочными», которых возглавил именитый португальский специалист Жозе Моуриньо. Ожидается, что переговоры состоятся после завершения ЧМ-2026.

В прошлом сезоне норвежец провел 52 матча на клубном уровне, в которых забил 38 мячей и отдал девять ассистов. Трансферная стоимость форварда составляет 200 миллионов евро.

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Реал Мадрид Жозе Моуриньо Манчестер Сити Эрлинг Холанд Пеп Гвардиола трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Николай Тытюк Источник: El Nacional
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