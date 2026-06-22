Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник считает, что команде придется показать свой максимальный уровень с момента его назначения, если она хочет избежать поражения в матче против Аргентины.

«Давайте поговорим о слабых сторонах – их нет, по крайней мере мы не смогли их выявить», – сказал Рангник о команде Лионеля Скалони. «Их сильные стороны – выдающиеся. Они могут играть с двумя или тремя различными тактическими схемами».

«Мы придерживались нашей рутины, представили соперника как обычно. Обсудили, что делать с мячом, без мяча и при стандартных положениях и постарались объяснить команде, что нужно сделать, чтобы их победить.

Очевидно, у них в составе есть лучший игрок всех времен, поэтому мы должны показать, что мы – одна из лучших команд на этом чемпионате мира.

Мы должны быть очень сильны тактически, но также очень смелыми. Мы должны сыграть на максимум и, возможно, показать лучший матч за весь мой период работы», – добавил тренер.

Австрия впервые участвует в чемпионате мира с 1998 года. Рангник вернул команду на турнир после того, как более трех лет назад сменил на посту главного тренера Франко Фоду.

«Я не знаю, сколько людей поставят на победу Австрии и сколько – на Аргентину», – сказал Рангник. «Если смотреть на алгоритмы, они, вероятно, говорят, что мы не выиграем завтра.

Мы будем играть против всех шансов, но это означает, что мы можем создать сенсацию – это может быть ничья или победа. Все возможно, потому что это игра с мячом и командный вид спорта.

У нас есть свой стиль, у нас есть характер и смелость, и мы можем решить исход матча. Именно это определяет успех или поражение. Я знаю, что Аргентина играет на очень высоком уровне, но важно, на каком уровне сыграем мы», – подытожил Ральф.

После первого тура Австрия и Аргентина имеют по три набранных очка благодаря победам над Иорданией (3:1) и Алжиром (3:0) соответственно. Матч между командами Рангника и Скалони состоится 22 июня и начнется в 20:00 по киевскому времени.