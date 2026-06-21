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Уимблдон
21 июня 2026, 21:50 | Обновлено 21 июня 2026, 21:59
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Серена Уильямс получила wild card и сыграет в одиночном разряде Уимблдона

Легендарная 44-летняя американка полноценно возвращается в теннис

21 июня 2026, 21:50 | Обновлено 21 июня 2026, 21:59
79
2 Comments
Серена Уильямс получила wild card и сыграет в одиночном разряде Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс
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44-летняя легендарная американская теннисистка Серена Уильямс сыграет в одиночном разряде Уимблдонского турнира 2026.

Серена получила последнюю wild card в основную сетку. Серена выступит и в парном разряде травяного мейджора вместе с Винус Уильямс, куда сестры также попали благодаря WC.

Последний одиночный матч Серена провела в сентября 2022 года, когда уступила Айле Томлянович в третьем раунде US Open.

Уильямс-младшая вернулась в теннис после почти 4-летнего перерыва в начале июня, сыграв в парном разряде WTA 500 в Лондоне вместе с Викторией Мбоко. Серена и Виктория даже выиграли стартовый поединок, а с четвертьфинала были вынуждены сняться из-за травмы Мбоко.

На этой неделе Серена заявилась в парный турнир WTA 500 в Берлине в одном тандеме с Каролиной Муховой. Американка и чешка потерпели поражение в первом же круге.

Серена Уильямс является семикратной чемпионкой Уимблдона в одиночном разряде (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016), шестикратной в парном вместе с Винус (2000, 2002, 2008, 2009, 2012, 2016), а также имеет один трофей в миксте (1998, напарник – Максим Мирный).

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Серена Уильямс Уимблдон-2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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А ось це вже ганьба. 
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Буде цікаво. Окрім наших, повболіваю за мамку, цікаво побачити її щонайменше у чвертьфіналі
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