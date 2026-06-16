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  4. Сестры Уильямс. Организаторы Уимблдона назвали первых обладателей wild card
Уимблдон
16 июня 2026, 15:34 | Обновлено 16 июня 2026, 15:41
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Сестры Уильямс. Организаторы Уимблдона назвали первых обладателей wild card

Соревнования пройдут в Лондоне с 29 июня по 12 июля

16 июня 2026, 15:34 | Обновлено 16 июня 2026, 15:41
301
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Сестры Уильямс. Организаторы Уимблдона назвали первых обладателей wild card
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Организаторы Уимблдонского турнира назвали первых обладателей wild card в 2026 году.

Мужская сетка (Одиночный разряд)

  1. Григор Димитров (Болгария)
  2. Джакоб Фернли (Великобритания)
  3. Артур Фери (Великобритания)
  4. Джек Пиннингтон-Джонс (Великобритания)
  5. Тоби Сэмюэль (Великобритания)
  6. Стэн Вавринка (Швейцария)
  7. Будет объявлено позже
  8. Будет объявлено позже

Женская сетка (Одиночный разряд)

  1. Майя Хвалиньска (Польша)
  2. Хэрриет Дарт (Великобритания)
  3. Алисия Дудени (Великобритания)
  4. Ханна Клюгмен (Великобритания)
  5. Мика Стойсавлевич (Великобритания)
  6. Кэти Свон (Великобритания)
  7. Мими Сюй (Великобритания)
  8. Будет объявлено позже

Мужская сетка (Парный разряд)

  1. Александр Бублик (Казахстан) / Ник Кирьос (Австралия)
  2. Даниэль Эванс (Великобритания) / Генри Сирл (Великобритания)
  3. Бен Джонс (Великобритания) / Джошуа Пэрис (Великобритания)
  4. Джоханнус Мандей (Великобритания) / Харри Вэнделькен (Великобритания)
  5. Девид Стивенсон (Великобритания) / Маркус Виллис (Великобритания)
  6. Будет объявлено позже
  7. Будет объявлено позже

Женская сетка (Парный разряд)

  1. Кэти Бултер (Великобритания) / Хизер Ватсон (Великобритания)
  2. Мэдэлин Брукс (Великобритания) / Амелия Раецки (Великобритания)
  3. Джоди Беррейдж (Великобритания) / Мика Стойсавлевич (Великобритания)
  4. Фрея Кристи (Великобритания) / Эден Силва (Великобритания)
  5. Хэрриет Дарт (Великобритания) / Майя Люмсден (Великобритания)
  6. Алисия Дудени (Великобритания) / Мими Сюй (Великобритания)
  7. Серена Вильямс (США) / Винус Вильямс (США)

Сестры Вильямс шесть раз становились чемпионками Вимблдонского турнира в парном разряде (2000, 2002, 2008, 2009, 2012, 2016 года).

Украину на травяном мейджоре в этом году в основной сетке представляют: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова (дебют), Ангелина Калинина и Дарья Снигур. Вероника Подрез начнет выступление на турнире с квалификации.

Вимблдон-2026 пройдет с 29 июня по 12 июля.

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Григор Димитров Джакоб Фернли Артур Фери Майя Хвалиньска Хэрриет Дарт Александр Бублик Ник Кирьос Кэти Бултер Фрея Кристи Уимблдон-2026 Серена Уильямс Винус Уильямс Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская Юлия Стародубцева Александра Олейникова Ангелина Калинина Дарья Снигур Вероника Подрез
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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