Сестры Уильямс. Организаторы Уимблдона назвали первых обладателей wild card
Соревнования пройдут в Лондоне с 29 июня по 12 июля
Организаторы Уимблдонского турнира назвали первых обладателей wild card в 2026 году.
Мужская сетка (Одиночный разряд)
- Григор Димитров (Болгария)
- Джакоб Фернли (Великобритания)
- Артур Фери (Великобритания)
- Джек Пиннингтон-Джонс (Великобритания)
- Тоби Сэмюэль (Великобритания)
- Стэн Вавринка (Швейцария)
- Будет объявлено позже
- Будет объявлено позже
Женская сетка (Одиночный разряд)
- Майя Хвалиньска (Польша)
- Хэрриет Дарт (Великобритания)
- Алисия Дудени (Великобритания)
- Ханна Клюгмен (Великобритания)
- Мика Стойсавлевич (Великобритания)
- Кэти Свон (Великобритания)
- Мими Сюй (Великобритания)
- Будет объявлено позже
Мужская сетка (Парный разряд)
- Александр Бублик (Казахстан) / Ник Кирьос (Австралия)
- Даниэль Эванс (Великобритания) / Генри Сирл (Великобритания)
- Бен Джонс (Великобритания) / Джошуа Пэрис (Великобритания)
- Джоханнус Мандей (Великобритания) / Харри Вэнделькен (Великобритания)
- Девид Стивенсон (Великобритания) / Маркус Виллис (Великобритания)
- Будет объявлено позже
- Будет объявлено позже
Женская сетка (Парный разряд)
- Кэти Бултер (Великобритания) / Хизер Ватсон (Великобритания)
- Мэдэлин Брукс (Великобритания) / Амелия Раецки (Великобритания)
- Джоди Беррейдж (Великобритания) / Мика Стойсавлевич (Великобритания)
- Фрея Кристи (Великобритания) / Эден Силва (Великобритания)
- Хэрриет Дарт (Великобритания) / Майя Люмсден (Великобритания)
- Алисия Дудени (Великобритания) / Мими Сюй (Великобритания)
- Серена Вильямс (США) / Винус Вильямс (США)
Сестры Вильямс шесть раз становились чемпионками Вимблдонского турнира в парном разряде (2000, 2002, 2008, 2009, 2012, 2016 года).
Украину на травяном мейджоре в этом году в основной сетке представляют: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова (дебют), Ангелина Калинина и Дарья Снигур. Вероника Подрез начнет выступление на турнире с квалификации.
Вимблдон-2026 пройдет с 29 июня по 12 июля.
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