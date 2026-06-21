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ATP
21 июня 2026, 20:09 |
118
0

Определен победитель травяного турнира ATP 500 в Лондоне

Франсиско Черундоло переиграл Томми Пола в трех сетах

21 июня 2026, 20:09 |
118
0
Определен победитель травяного турнира ATP 500 в Лондоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Франсиско Черундоло
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21 июня на травяном турнире ATP 500 в Лондоне состоялся финальный поединок.

Аргентинец Франсиско Черундоло (ATP 27) завоевал трофей пятисотника в Великобритании.

В решающем матче аргентинец переиграл американца Томми Пола (ATP 28) в трех сетах за 3 часа и 4 минуты – 6:7 (4:7), 6:4, 6:3.

Счет очных встреч соперников – 6:2 в пользу Черундоло.

На пути к трофею Франсиско также обыграл: Александара Ковачевича, Дженсона Бруксби, Артура Фери и Брэндона Накашиму.

27-летний аргентинец завоевал самый крупный трофей в карьере.

Франсиско стал первым аргентинцем, которому удалось стать чемпионом травяного турнира ATP 500 в Лондоне.

Для Черундоло это пятый трофей в карьере и второй на травяном покрытии.

ATP 500 Лондон. Трава, финал

Франсиско Черундоло [7] – Томми Пол [8] – 6:7 (4:7), 6:4, 6:3

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Инфографика

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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