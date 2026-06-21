Определен победитель травяного турнира ATP 500 в Лондоне
Франсиско Черундоло переиграл Томми Пола в трех сетах
21 июня на травяном турнире ATP 500 в Лондоне состоялся финальный поединок.
Аргентинец Франсиско Черундоло (ATP 27) завоевал трофей пятисотника в Великобритании.
В решающем матче аргентинец переиграл американца Томми Пола (ATP 28) в трех сетах за 3 часа и 4 минуты – 6:7 (4:7), 6:4, 6:3.
Счет очных встреч соперников – 6:2 в пользу Черундоло.
На пути к трофею Франсиско также обыграл: Александара Ковачевича, Дженсона Бруксби, Артура Фери и Брэндона Накашиму.
27-летний аргентинец завоевал самый крупный трофей в карьере.
Франсиско стал первым аргентинцем, которому удалось стать чемпионом травяного турнира ATP 500 в Лондоне.
Для Черундоло это пятый трофей в карьере и второй на травяном покрытии.
ATP 500 Лондон. Трава, финал
Франсиско Черундоло [7] – Томми Пол [8] – 6:7 (4:7), 6:4, 6:3
Видеообзор матча
Фотогалерея матча
Инфографика
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