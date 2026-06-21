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WTA
21 июня 2026, 18:15 | Обновлено 21 июня 2026, 18:18
537
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Дарья Снигур – Петра Марчинко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации турнира WTA 250 в Истборне

21 июня 2026, 18:15 | Обновлено 21 июня 2026, 18:18
537
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Дарья Снигур – Петра Марчинко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур
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21 июня украинская теннисистка Дарья Снигур продолжает выступления в квалификации травяного турнира WTA 250 в Истборне, Великобритания.

В финальном раунде отбора украинка играет против Петры Марчинко (Хорватия, WTA 52). Встреча стартовала в 18:15 по Киеву.

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Это второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Петры.

Победительница поединка выйдет в основную сетку соревнований.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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