WTA21 июня 2026, 18:15 | Обновлено 21 июня 2026, 18:18
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Дарья Снигур – Петра Марчинко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча квалификации турнира WTA 250 в Истборне
21 июня 2026, 18:15 | Обновлено 21 июня 2026, 18:18
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21 июня украинская теннисистка Дарья Снигур продолжает выступления в квалификации травяного турнира WTA 250 в Истборне, Великобритания.
В финальном раунде отбора украинка играет против Петры Марчинко (Хорватия, WTA 52). Встреча стартовала в 18:15 по Киеву.
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Это второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Петры.
Победительница поединка выйдет в основную сетку соревнований.
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