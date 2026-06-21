Дарья Снигур – Петра Марчинко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Это второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Петры.

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В финальном раунде отбора украинка играет против Петры Марчинко (Хорватия, WTA 52). Встреча стартовала в 18:15 по Киеву.

21 июня украинская теннисистка Дарья Снигур продолжает выступления в квалификации травяного турнира WTA 250 в Истборне, Великобритания.

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