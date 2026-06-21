Определен чемпион травяного турнира ATP 500 в Галле
Фрэнсис Тиафо одолел Тейлора Фритца в двух сетах на пути к трофею
21 июня на травяном турнире ATP 500 в Галле состоялся финальный матч.
Американец Фрэнсис Тиафо (ATP 26) стал чемпионом травяного пятисотника в Германии.
На пути к трофею Тиафо одолел соотечественника Тейлора Фритца (ATP 9) в двух сетах за 1 час и 8 минут – 6:4, 6:4.
Счет очных встреч соперников – 7:2 в пользу Фритца.
Тиафо одержал 16-ю победу над игроком топ-10. Троих из них он переиграл на этом турнире (Флавио Коболли, Феликс Оже-Альяссим и Тейлор Фритц).
Фрэнсис завоевал четвертый титул в карьере и первый на турнире категории ATP 500.
ATP 500 Галле. Трава, финал
Тейлор Фритц [5] – Фрэнсис Тиафо – 4:6, 4:6
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