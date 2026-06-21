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ATP
21 июня 2026, 18:12 | Обновлено 21 июня 2026, 18:18
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Определен чемпион травяного турнира ATP 500 в Галле

Фрэнсис Тиафо одолел Тейлора Фритца в двух сетах на пути к трофею

21 июня 2026, 18:12 | Обновлено 21 июня 2026, 18:18
170
0
Определен чемпион травяного турнира ATP 500 в Галле
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнсис Тиафо
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21 июня на травяном турнире ATP 500 в Галле состоялся финальный матч.

Американец Фрэнсис Тиафо (ATP 26) стал чемпионом травяного пятисотника в Германии.

На пути к трофею Тиафо одолел соотечественника Тейлора Фритца (ATP 9) в двух сетах за 1 час и 8 минут – 6:4, 6:4.

Счет очных встреч соперников – 7:2 в пользу Фритца.

Тиафо одержал 16-ю победу над игроком топ-10. Троих из них он переиграл на этом турнире (Флавио Коболли, Феликс Оже-Альяссим и Тейлор Фритц).

Фрэнсис завоевал четвертый титул в карьере и первый на турнире категории ATP 500.

ATP 500 Галле. Трава, финал

Тейлор Фритц [5] – Фрэнсис Тиафо – 4:6, 4:6

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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