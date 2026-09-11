Бен Шелтон – Фрэнсис Тиафо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала US Open 2026
В ночь на 12 сентября американские теннисисты Бен Шелтон (ATP 9) и Фрэнсис Тиафо (ATP 12) проведут матч 1/2 финала Открытого чемпионата США 2026.
Встреча Шелтона и Тиафо состоится первым запуском ночной сессии на Arthur Ashe Stadium. Ориентировочное время начала поединка – 02:00 по Киеву.
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Это будет пятое очное противостояние соперников. Шелтон лидирует 3:1 по встречам.
Победитель матча в финале cыграет либо с Александром Зверевым, либо с Кареном Хачановым.
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