Бен Шелтон – Фрэнсис Тиафо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 12 сентября американские теннисисты Бен Шелтон (ATP 9) и Фрэнсис Тиафо (ATP 12) проведут матч 1/2 финала Открытого чемпионата США 2026.

Встреча Шелтона и Тиафо состоится первым запуском ночной сессии на Arthur Ashe Stadium. Ориентировочное время начала поединка – 02:00 по Киеву.

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Это будет пятое очное противостояние соперников. Шелтон лидирует 3:1 по встречам.

Победитель матча в финале cыграет либо с Александром Зверевым, либо с Кареном Хачановым.

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