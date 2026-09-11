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US Open
11 сентября 2026, 16:55 | Обновлено 11 сентября 2026, 17:26
42
0

Бен Шелтон – Фрэнсис Тиафо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала US Open 2026

11 сентября 2026, 16:55 | Обновлено 11 сентября 2026, 17:26
42
0
Бен Шелтон – Фрэнсис Тиафо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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В ночь на 12 сентября американские теннисисты Бен Шелтон (ATP 9) и Фрэнсис Тиафо (ATP 12) проведут матч 1/2 финала Открытого чемпионата США 2026.

Встреча Шелтона и Тиафо состоится первым запуском ночной сессии на Arthur Ashe Stadium. Ориентировочное время начала поединка – 02:00 по Киеву.

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Это будет пятое очное противостояние соперников. Шелтон лидирует 3:1 по встречам.

Победитель матча в финале cыграет либо с Александром Зверевым, либо с Кареном Хачановым.

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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