Астон Вилла лидирует в гонке за голкипера на фоне слухов о Трубине
Карьеру в английском клубе может продолжить Зион Сузуки из «Пармы»
Японский голкипер «Пармы» Зион Сузуки привлекает внимание «Астон Виллы» и «Лидса». Об этом сообщает Glongari.
По информации источника, клуб из Бирмингем лидирует в гонке за 23-летнего футболиста. «Парма» за своего игрока намерен получить сумму в размере 40 миллионов евро.
В прошедшем сезоне на счету Зиона Сузуки 22 матча на клубном уровне, 6 из которых стали сухими Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Трубин привлекает внимание «Астон Виллы».
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Трубин слабо провел сезон в Бенфике. Даже не смотря на прекрасную репутацию Бенфики продать его дороже 20 млн это архисложная задача. Если они хотят от него (от его огромной зарплаты) избавиться то надо выставлять ценник пониже.