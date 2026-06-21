Астон Вилла лидирует в гонке за голкипера на фоне слухов о Трубине

Японский голкипер «Пармы» Зион Сузуки привлекает внимание «Астон Виллы» и «Лидса». Об этом сообщает Glongari.

По информации источника, клуб из Бирмингем лидирует в гонке за 23-летнего футболиста. «Парма» за своего игрока намерен получить сумму в размере 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне на счету Зиона Сузуки 22 матча на клубном уровне, 6 из которых стали сухими Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Трубин привлекает внимание «Астон Виллы».