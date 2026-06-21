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Англия
21 июня 2026, 16:24 | Обновлено 21 июня 2026, 16:28
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Астон Вилла лидирует в гонке за голкипера на фоне слухов о Трубине

Карьеру в английском клубе может продолжить Зион Сузуки из «Пармы»

21 июня 2026, 16:24 | Обновлено 21 июня 2026, 16:28
755
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Астон Вилла лидирует в гонке за голкипера на фоне слухов о Трубине
Getty Images/Global Images Ukraine. Зион Сузуки
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Японский голкипер «Пармы» Зион Сузуки привлекает внимание «Астон Виллы» и «Лидса». Об этом сообщает Glongari.

По информации источника, клуб из Бирмингем лидирует в гонке за 23-летнего футболиста. «Парма» за своего игрока намерен получить сумму в размере 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне на счету Зиона Сузуки 22 матча на клубном уровне, 6 из которых стали сухими Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Трубин привлекает внимание «Астон Виллы».

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Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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потому что слухи о Трубине вбрасывают агенты
Трубин слабо провел сезон в Бенфике. Даже не смотря на прекрасную репутацию Бенфики продать его дороже 20 млн это архисложная задача. Если они хотят от него (от его огромной зарплаты) избавиться то надо выставлять ценник пониже.
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