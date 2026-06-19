Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина

Украинский вратарь Анатолий Трубин по-прежнему находится в сфере интересов «Астон Виллы».

Английские СМИ сообщают, что бирмингемский клуб рассматривает голкипера «Бенфики» как одного из кандидатов на случай ухода основного вратаря команды Эмилиано Мартинеса.

В английском клубе знают, что «Бенфика» будет требовать 40 миллионов евро за вратаря – «Астон Вилла» ищет варианты, как осуществить эту сделку.

На данный момент никаких конкретных переговоров между клубами не подтверждено, а будущее украинского вратаря в значительной степени будет зависеть от ситуации вокруг Мартинеса, которого связывают с возможным уходом из английского клуба.