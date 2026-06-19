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Англия
19 июня 2026, 12:24 | Обновлено 19 июня 2026, 12:25
8423
4

Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина

Вратаря может в скором времени приобрести «Астон Вилла»

19 июня 2026, 12:24 | Обновлено 19 июня 2026, 12:25
8423
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Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Украинский вратарь Анатолий Трубин по-прежнему находится в сфере интересов «Астон Виллы».

Английские СМИ сообщают, что бирмингемский клуб рассматривает голкипера «Бенфики» как одного из кандидатов на случай ухода основного вратаря команды Эмилиано Мартинеса.

В английском клубе знают, что «Бенфика» будет требовать 40 миллионов евро за вратаря – «Астон Вилла» ищет варианты, как осуществить эту сделку.

На данный момент никаких конкретных переговоров между клубами не подтверждено, а будущее украинского вратаря в значительной степени будет зависеть от ситуации вокруг Мартинеса, которого связывают с возможным уходом из английского клуба.

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Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу трансферы АПЛ трансферы Астон Вилла
Дмитрий Олийченко Источник: Read Aston Villa
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Комментарии 4
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А що, Еміліано кудись іде?
Може, все-таки улюбленець Sport.ua Трабзонспор? ;)
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+4
теж відразу про трабзон подумав)
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+1
та пох.., бо це брехня
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0
Нулик в ціни лишній.
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0
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