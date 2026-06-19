Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
Вратаря может в скором времени приобрести «Астон Вилла»
Украинский вратарь Анатолий Трубин по-прежнему находится в сфере интересов «Астон Виллы».
Английские СМИ сообщают, что бирмингемский клуб рассматривает голкипера «Бенфики» как одного из кандидатов на случай ухода основного вратаря команды Эмилиано Мартинеса.
В английском клубе знают, что «Бенфика» будет требовать 40 миллионов евро за вратаря – «Астон Вилла» ищет варианты, как осуществить эту сделку.
На данный момент никаких конкретных переговоров между клубами не подтверждено, а будущее украинского вратаря в значительной степени будет зависеть от ситуации вокруг Мартинеса, которого связывают с возможным уходом из английского клуба.
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