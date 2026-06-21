Оболонь получит бонусы в случае продажи Карпатами нового голкипера

20 июня львовские «Карпаты» узаконили свои отношения с уже экс-голкипером «Оболони» Денисом Марченко.

Как стало известно Sport.ua, голкипер подписал с львовянами трехлетний контракт с возможностью пролонгации еще на сезон. По имеющейся информации, в случае последующей продажи Марченко «Оболонь» может рассчитывать на довольно ощутимые бонусы.

Тем временем, сам новичок львовского клуба будет представлен своим новым одноклубникам только на словенском этапе подготовки «Карпат» к новому сезону в середине июля. В эти дни Марченко находится в расположении юниорской сборной Украины (U-19) в Польше, завершающей подготовку к поединкам финальной части чемпионата Европы, стартующим в конце июня в Уэльсе.

Также известно, что «Карпаты» проявляют интерес к еще одному голкиперу – 23-летнему Антону Жилкину из перволигового «Ингульца». Переговоры между руководством клубов вышли на финишную прямую. Кстати, отец Антона – Геннадий Жилкин – в 1993 году уже защищал ворота «Карпат».