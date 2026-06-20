ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты нашли замену Домчаку в УПЛ

Львовские Карпаты официально объявили о подписании украинского голкипера Дениса Марченко, выступавшего за Оболонь. Об этом пишет клубная пресс-служба «львов».

Денис Марченко родился 5 февраля 2007 в Киеве. Начал заниматься футболом в «Изменении-Оболони». В сезоне 2023/24 выступал за юношескую команду «пивоваров» и в общей сложности провел 42 матча.

За основную команду Оболони Денис впервые сыграл 23 февраля 2025 года. В 22 поединках Премьер-лиги кипер пропустил 23 гола (11 матчей провел на ноль).

Через несколько месяцев после дебюта в УПЛ Марченко сыграл за сборную Украины U20, а в марте этого года впервые вышел на поле в составе сборной U19 по отбору на чемпионат Европы.

В летнее трансферное окно Карпаты продали основного голкипера Назара Домчака в расположение Славии (Чехия), а также попрощались с Романом Мисаком и Андреем Клищуком.