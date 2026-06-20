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Украина. Премьер лига
20 июня 2026, 12:22 | Обновлено 20 июня 2026, 12:32
1067
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ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты нашли замену Домчаку в УПЛ

Денис Марченко стал игроком «львов»

20 июня 2026, 12:22 | Обновлено 20 июня 2026, 12:32
1067
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ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты нашли замену Домчаку в УПЛ
ФК Карпаты. Илья Маркенко
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Львовские Карпаты официально объявили о подписании украинского голкипера Дениса Марченко, выступавшего за Оболонь. Об этом пишет клубная пресс-служба «львов».

Денис Марченко родился 5 февраля 2007 в Киеве. Начал заниматься футболом в «Изменении-Оболони». В сезоне 2023/24 выступал за юношескую команду «пивоваров» и в общей сложности провел 42 матча.

За основную команду Оболони Денис впервые сыграл 23 февраля 2025 года. В 22 поединках Премьер-лиги кипер пропустил 23 гола (11 матчей провел на ноль).

Через несколько месяцев после дебюта в УПЛ Марченко сыграл за сборную Украины U20, а в марте этого года впервые вышел на поле в составе сборной U19 по отбору на чемпионат Европы.

В летнее трансферное окно Карпаты продали основного голкипера Назара Домчака в расположение Славии (Чехия), а также попрощались с Романом Мисаком и Андреем Клищуком.

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Илья Марченко Оболонь Киев Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ФК Карпаты Львов
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Денис Марченко а не Илья Марченко
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