Карпаты проиграли конкуренцию Динамо. Клуб оформит трансфер украинца

Львовские «Карпаты» определились с вратарем, который усилит команду Франа Фернандеса в новом сезоне. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

«Львы» пытались договориться о трансфере Ильи Ольхового, но проиграли конкуренцию киевскому «Динамо», поэтому были вынуждены искать другие варианты.

По информации источника, львовский клуб находится на финальной стадии переговоров с Антоном Жилкиным, который с июля 2024 года защищает цвета ФК «Ингулец».

Высокорослый 23-летний футболист (1,97 м) продолжит карьеру в «Карпатах», где заменит бывшего первого номера команды Назара Домчака, который перебрался в чемпионат Чехии.

В прошлом сезоне Жилкин провел 30 матчей, пропустил 29 мячей и 11 раз сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Трансферная стоимость украинца составляет 150 тысяч евро.