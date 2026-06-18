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Украина. Премьер лига
18 июня 2026, 12:41 | Обновлено 18 июня 2026, 13:23
2347
0

Карпаты проиграли конкуренцию Динамо. Клуб оформит трансфер украинца

Львовский клуб вместо Ильи Ольхового подпишет 23-летнего голкипера Антона Жилкина

18 июня 2026, 12:41 | Обновлено 18 июня 2026, 13:23
2347
0
Карпаты проиграли конкуренцию Динамо. Клуб оформит трансфер украинца
ФК Ингулец. Антон Жилкин
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Львовские «Карпаты» определились с вратарем, который усилит команду Франа Фернандеса в новом сезоне. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

«Львы» пытались договориться о трансфере Ильи Ольхового, но проиграли конкуренцию киевскому «Динамо», поэтому были вынуждены искать другие варианты.

По информации источника, львовский клуб находится на финальной стадии переговоров с Антоном Жилкиным, который с июля 2024 года защищает цвета ФК «Ингулец».

Высокорослый 23-летний футболист (1,97 м) продолжит карьеру в «Карпатах», где заменит бывшего первого номера команды Назара Домчака, который перебрался в чемпионат Чехии.

В прошлом сезоне Жилкин провел 30 матчей, пропустил 29 мячей и 11 раз сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Трансферная стоимость украинца составляет 150 тысяч евро.

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Карпаты Львов Динамо Киев Ингулец Илья Ольховый Антон Жилкин Игорь Бурбас трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
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