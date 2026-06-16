Динамо заплатило 100 тысяч евро за трансфер украинского футболиста
Стало известно, сколько заработала тернопольская «Нива» за переход 23-летнего Ильи Ольхового
Голкипер тернопольской «Нивы» Илья Ольховый официально присоединился к киевскому «Динамо», которое оформило полноценный трансфер украинца.
По данным порталов Transfermarkt и Transfer247, «бело-синие» заплатили за 23-летнего футболиста, контракт которого истекал в июне 2027 года, 100 тысяч евро.
Ожидается, что вратарь составит конкуренцию первому номеру Руслану Нещерету – киевский клуб в новом сезоне будет играть не только в чемпионате и Кубке Украины, но и стартует в квалификации Лиги Европы.
Ольховый начинал свою карьеру в ДЮСШ Тернополь, играл за «Львов» и «Минай». С марта 2024 года защищал цвета тернопольской «Нивы», к которой присоединился на правах свободного агента.
В прошлом сезоне голкипер провел 32 матча, в которых пропустил 31 мяч и 11 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Трансферная стоимость Ольхового составляет 175 тысяч евро.
OFFICIAL: FC Dynamo Kyiv have signed goalkeeper Ilya Olkhovyi (23) from FC Nyva Ternopil for €100k.#DynamoKyiv #UPL #Transfers pic.twitter.com/S96PJorBFK— Transfers247 (@t247net) June 15, 2026
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