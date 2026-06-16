Динамо заплатило 100 тысяч евро за трансфер украинского футболиста

Голкипер тернопольской «Нивы» Илья Ольховый официально присоединился к киевскому «Динамо», которое оформило полноценный трансфер украинца.

По данным порталов Transfermarkt и Transfer247, «бело-синие» заплатили за 23-летнего футболиста, контракт которого истекал в июне 2027 года, 100 тысяч евро.

Ожидается, что вратарь составит конкуренцию первому номеру Руслану Нещерету – киевский клуб в новом сезоне будет играть не только в чемпионате и Кубке Украины, но и стартует в квалификации Лиги Европы.

Ольховый начинал свою карьеру в ДЮСШ Тернополь, играл за «Львов» и «Минай». С марта 2024 года защищал цвета тернопольской «Нивы», к которой присоединился на правах свободного агента.

В прошлом сезоне голкипер провел 32 матча, в которых пропустил 31 мяч и 11 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Трансферная стоимость Ольхового составляет 175 тысяч евро.